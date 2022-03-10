臺北榮民總醫院新竹分院與新竹國泰綜合醫院策略聯盟

臺北榮民總醫院新竹分院坐落於竹東鎮，為守護竹東九大鄉鎮民眾健康之地區醫院，更為鄰近偏鄉地區醫療處理之中心，長年致力偏鄉醫療服務，戮力發展優質醫療照護品質。
國泰醫療體系與臺北榮民總醫院新竹分院，原已具備良好合作基礎，臺北國泰綜合醫院長期支援臺北榮民總醫院新竹分院，進駐急診、神經外科醫師人力，提供急難重症醫療服務資源，而新竹國泰綜合醫院亦長期駐診支援耳鼻喉科，補足竹東地區醫療服務之缺口，對於提供偏鄉地區民眾之醫療照護不遺餘力。
延續國泰醫療體系長期支持照護偏鄉之精神，新竹國泰綜合醫院於111年3月8日起，將派駐四位婦產科主治醫師(含兩名女性醫師)與臺北榮民總醫院新竹分院醫師共同開設門診，並成立婦產科急診醫療ON CALL(待命)小組，免除偏鄉女性(尤其高齡長者)長途跋涉到市區看診，而能就近在地接受專業且令人安心的婦產科醫療服務。在今天婦女節的同時，也以這份醫療服務呵護的心，向女性民眾致上衷心祝福。
「成為在地守護鄉親健康，最值得信賴的地區醫院」為臺北榮民總醫院新竹分院願景，也同時呼應新竹國泰綜合醫院「以醫療服務回饋社會」之設立宗旨，本次兩院策略聯盟合作簽約，雙方合作互動持續深耕偏鄉醫療服務。
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