興中街大火害6命　綠營批中市府故意劃錯重點自我閹割

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台中市消防局則回應，台中市住警器預算編列補助六都第一，2020及2021年共動用預備金3千多萬元購置10餘萬只，設置率從35.54%提升至75.59%，比率大幅躍升40.05%。
議會民進黨團總召江肇國則批評，市長盧秀燕為興中街大火6死喊出中央修法，根本是緩不濟急的口號，臺中市還有很多集合住宅存在類似公安災害風險，這場悲劇發生後，盧市府不全面清查加以改善，還自我閹割執法公權力，將責任推給公寓大廈自治或私有產權無法干涉，完全沒有市長應有的擔當與負責。
黨團副召王立任說明，關於樓梯間與走廊等處所堆置雜物，《建築法》與《公寓大廈管理條例》已規範罰則，臺中市消防局曾為此案3度通報主管機關都發局，都發局卻說建築物只有7層樓無需申報公安，顯然是地方政府互踢皮球、執法與橫向合作出問題，而不是中央需要修法。盧秀燕市長用一句修法就把6條人命交代過去，根本是刻意劃錯重點，這樣的市府如何讓人民安心生活？
議員黃守達也指出，該棟住戶早已在1月提出檢舉，市府卻未積極介入處理，顯然癥結點在執法而非修法。幹事長周永鴻要求，住戶稠密的都會住宅區應優先聯合稽查。希望盧秀燕和市府正視問題勇於承擔，別再棄市民生命財產安全於不顧。