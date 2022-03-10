COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

興中街大火害6命　綠營批中市府故意劃錯重點自我閹割

▲台中興中街大樓火災6死，突顯老舊社區住宅安全管理問題。（圖／台中市議員江肇國臉書，2022.03.10）
▲台中興中街大樓火災6死，突顯老舊社區住宅安全管理問題。（圖／台中市議員江肇國臉書，2022.03.10）

記者顏幸如/台中報導

2022-03-10 15:10:32

臺中市興中街6日大火6死6傷，臺中市議會民進黨團今（10日）痛批，問題出在市府局處互踢皮球，市長盧秀燕不思地方積極執法、通盤檢討弊端保障市民安全，只以一句「中央應修法」就想交代6條人命，根本是刻意劃錯重點企圖規避責任。

我是廣告 請繼續往下閱讀
興中街大樓火災生還者昨向立委林靜儀陳情，指第一時間沒聽到警報器響起，市長盧秀燕卻表示其他人反映警報器及廣播都有發揮功能，形成雙方各說各話。民進黨市議員邱素貞指出，根據統計，台中市住宅用火災警報器安裝率是6都最後一名，市府應儘速加強宣導、提升住警器裝置率，增加住戶逃生機會。

▲消防署今年2月初統計，台中市住宅用火災警報器安裝率在6都墊底。（圖／消防署官網，2022.03.10）
▲消防署今年2月初統計，台中市住宅用火災警報器安裝率在6都墊底。（圖／消防署官網，2022.03.10）
台中市消防局則回應，台中市住警器預算編列補助六都第一，2020及2021年共動用預備金3千多萬元購置10餘萬只，設置率從35.54%提升至75.59%，比率大幅躍升40.05%。

議會民進黨團總召江肇國則批評，市長盧秀燕為興中街大火6死喊出中央修法，根本是緩不濟急的口號，臺中市還有很多集合住宅存在類似公安災害風險，這場悲劇發生後，盧市府不全面清查加以改善，還自我閹割執法公權力，將責任推給公寓大廈自治或私有產權無法干涉，完全沒有市長應有的擔當與負責。

▲台中市南區國光里長陳雅惠說，住警器是很實用的警報工具，可說是小兵立大功。（圖／陳雅惠提供，2022.03.10）
▲台中市南區國光里長陳雅惠說，住警器是很實用的警報工具，可說是小兵立大功。（圖／陳雅惠提供，2022.03.10）
黨團副召王立任說明，關於樓梯間與走廊等處所堆置雜物，《建築法》與《公寓大廈管理條例》已規範罰則，臺中市消防局曾為此案3度通報主管機關都發局，都發局卻說建築物只有7層樓無需申報公安，顯然是地方政府互踢皮球、執法與橫向合作出問題，而不是中央需要修法。盧秀燕市長用一句修法就把6條人命交代過去，根本是刻意劃錯重點，這樣的市府如何讓人民安心生活？

議員黃守達也指出，該棟住戶早已在1月提出檢舉，市府卻未積極介入處理，顯然癥結點在執法而非修法。幹事長周永鴻要求，住戶稠密的都會住宅區應優先聯合稽查。希望盧秀燕和市府正視問題勇於承擔，別再棄市民生命財產安全於不顧。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
復合舊愛！誰讓你完美的感動？

復合舊愛！誰讓你完美的感動？

繼續作答
即時
推薦閱讀