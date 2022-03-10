國民黨：萬物皆漲　民進黨只會大內宣自誇查價辛苦？

萬物皆漲趨勢未歇，民進黨卻束手無策，中國國民黨文傳會今（10）日質疑，在民眾深受物價上漲、荷包持續縮水之苦的此時，跨部會「物價聯合稽查小組」不僅全然失能，甚至頻繁發布內容貧乏、自誇政府查價辛苦的新聞稿大刷存在感。國民黨抨擊，蔡政府應苦民所苦，儘速提出具體有效的減緩物價上漲措施，並停止自吹自擂、讓國人反感的大內宣。
記者余祥／台北報導
2022-03-10 15:58:05
國民黨表示，消費者物價指數已連續7個月突破百分之2的通膨警戒線，全民都深刻感受到外食等各類民生物價高漲，也期待政府能拿出具體有效的措施，減緩人民的痛苦。不過行政院迄今兩手一攤，看不到具體遏止物價上漲的有感作為，只會用大內宣持續敷衍民眾，實在失職。
國民黨強調，萬物皆漲的此時，跨部會的物價聯合稽查小組本應負起穩定物價之責，今年以來，該小組發布多篇新聞稿，一再強調啟動了多次稽查，每次都說持續加強查察、防範不合理漲價，但人民可曾感受到物價平穩、緩漲？稽查小組又有任何具體查處成績可以交代？
國民黨指出，聯合稽查小組連日來發布新聞稿，但卻更加凸顯其績效的貧乏；如2月10日發布新聞稿稱知名便當店將原本調漲的價格調降，但調降的期間只有兩週；2月21日甚至發布標題為「凜冽寒風中跨部會物價聯合稽查小組再次出擊」新聞稿，提及稽查小組「不畏極凍低溫」稽查，「讓國人在刺骨冷風中仍能感受政府照顧人民的用心，安心迎向溫暖無虞的生活」，這種以華麗辭藻吹噓自己的行為，人民會買單嗎？
國民黨強調，毫無成效的稽查小組，卻滿滿的自我吹捧，看到稽查小組說要讓國人安心過溫暖無虞的生活，卻反而讓國人心中更冷！這等毫無作為、沒有存在價值的編組，簡直是浪費人民納稅錢！