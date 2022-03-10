臺貝經濟合作協定　助攻多元商機

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外交部俞大㵢次長強調，臺灣與貝里斯建交32年以來，兩國在醫療衛生、農業、文化教育及通訊技術等領域密切合作，兩國經貿合作協定(ECA)生效不但將成為雙邊貿易增長的關鍵驅動力，提升貿易便利化、投資和技術合作，說明會提供臺商認識貝里斯商業潛力的絕佳機會，相信透過代表團的第一手資料，臺灣企業對貝國投資環境將有更深入的了解。
經濟部國貿局江文若局長致詞時提到，臺貝雙邊貿易近年大幅成長，目前臺灣市場已可見貝里斯的龍蝦與廣受國人喜愛的Marie Sharp’s辣椒醬，在ECA生效後多項產品降稅，未來對於臺商貿易採購或是投資享有更多利基。四月及六月即將舉辦的禮品展及台北國際食品展上，也將展出更多優良的貝國產品。
中美洲經貿辦事處主任廖鴻達指出，因看好貝里斯市場潛力，此次臺商出席踴躍，對於貝里斯與台灣、加勒比海及歐美等國的關稅優惠，以及透過ECA搶搭疫後商機展現高度興趣；貝里斯駐臺大使碧坎蒂(Candice Pitts)也期望藉此深化兩國邦誼、提升友邦經濟等層面，更期盼拓展雙邊產業互補合作的新場域。
此次說明會邀請貝里斯投資暨貿易大使布海梅(Jaime Briceño)介紹貝國投資與經貿商機，特別著重於觀光、農業與農產加工業；經濟部國貿局主任秘書戴婉蓉則針對本次生效的ECA就投資促進、技術合作等章節作具體說明；外交部國經司司長蔡允中分享臺灣業者赴友邦投資獎勵措施；此外，元家企業股份有限公司經理顏志鼎也在說明會上分享與貝國貿易往來的經驗與心得。會後元家企業更與貝國最大的龍蝦出口公司貝里斯北方漁民合作協會簽署合作意向書，未來將以企業的民間力量，與貝國廠商進行經驗與資訊交流，同時協助貝國漁撈與養殖之技術提昇，優先採購貝國優質海鮮。
臺貝經濟合作協定(ECA)於2022年1月15日正式生效，根據經濟部國際貿易局統計，2021年臺貝雙邊貿易總額約為1191.8萬美元，較2020年大幅逆勢成長76%，不論進出口均有成長。此次ECA雙方提供共232項產品的降稅待遇，有望更加擴大我國業者外銷工業產品至貝里斯，而我國消費者也可在臺享受更多元與優質的友邦農漁產品。