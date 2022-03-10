名家論壇》鄭仲嵐／俄國侵烏：島國日本的糧食能源警鐘

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岸田文雄在9日於首相官邸接受記者團採訪時，就明確表示「對我國來說，能源的安定供給與安全保障是國家基本利益」，表達暫時不會跟美國同調，他並稱「美國是能源的輸出國，在其他國家表示不一定能配合（能源制裁）的場合，美國也認為這個制裁措施是可行的」，間接說明已將日本立場傳達給美方。
日本在俄國侵略烏克蘭上，一開始與歐美各國步調一致，然而在能源議題上，岸田的姿態明顯放軟，同樣的情況也發生在德國等，需要重度仰賴能源進口的國家。翻開2020年俄國的產油數據，約48.8%是銷往歐洲各國、31.5%是中國，日本則佔2.5%，但美國僅有1.2%，因此不難想見岸田採取較慎重態度。
島國資源依存度高
根據日本核能文化財團數據，顯示2020年日本的原油進口以沙烏地阿拉伯最多，佔比42.5%。俄國雖然僅佔3.6%，但是日本從俄國進口天然氣佔比8.6%、石炭則是14.7%，尤其在這幾年一度要走向廢核的趨勢，讓天然氣跟石炭佔比開始攀升。因此日本很大程度上要仰賴俄國提供各式能源。
日本經濟官廳幹部也跟《每日新聞》坦言「日本很難拿出像英美等能源出口國那樣強硬的態度」，另一位大型電力公司高層則稱「俄國的行動當然不可理喻，但為了安定供給電力，還是不得不跟俄國買各項能源」。
俄烏戰局下，目前各項能源已經開始調漲，其中包括電力。日本的電力不像是台灣屬國營，已經民營化，雖然可以自行調漲電費，但是法定有調整上限，不能無限哄抬。如果調整多次、或是超過法定上限，就必須跟官方的經濟產業省申請，獲得認可。
岸田文雄先前在3日記者會上，也罕見呼籲國民「多省資源」，少開車或少用瓦斯等，就是因為戰局紛擾下讓能源供給不穩。其他間電力公司幹部也稱，在這樣下去，只能要求民眾省電，最慘的狀況就是夏天要「計畫停電」。不然現在的狀況，電費調整幅度有限，但公司維持電力成本過高，可能會出現破產危機。
小麥飆到史上第二高
與此同時，日本農林水產省也宣布在4月起的半年內，政府進口的小麥，賣給麵粉製造商等公訂價格，將會提升17.3％。結算起來，平均1噸小麥相當7萬2530日幣（約17700台幣），這也是2008年10月雷曼風暴後的第二高價。
日本官方稱，是美國及加拿大等主產地小麥歉收，讓國際價格持續往高水準攀升。但事實上，烏克蘭情勢惡化下，也將讓小麥生產出現短缺，俄國跟烏克蘭生產全世界近4成的小麥供應，烏克蘭更是知名的歐洲糧倉。而日本除了麵包外、從烏龍麵、拉麵等基本飲食未來勢必都將調漲。
為了確保能源供給，日本外務大臣林芳正也在安排行程，希望能在19日前往中東訪問阿拉伯聯合大公國。日本雖然是經濟大國，但卻是不折不扣的能源小國，如果在能源政策上無法調和，將會讓社會經濟出現大幅波動。小麥價格亦是如此，雖然可預期全世界小麥價格將會大漲，但日本已經事先在價格上調整，讓民眾做好準備。
同樣的情形，或許也會發生在台灣身上。台灣先前才無預警地發生大停電，雖然經查是人為失誤，但是能源與糧食產能在未來一陣子，將會隨著俄烏局勢開始波動。台灣政府有必要將此列為國安議題，一但稍有不慎，有可能也會影響年底選舉的執政版圖。同樣身為島國，日本面對警鐘的應對或可讓台灣作為參考。
●作者：鄭仲嵐／駐日本東京記者。1985年生。畢業於英國倫敦大學亞非學院，過去任職台灣的電視臺，現定期供稿給BBC中文、德國之聲中文與鳴人堂、關鍵評論網等台灣媒體。
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