ESG投資熱／民眾也挺永續　貸款、定存還可享利率

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根據金管會統計，今年以來綠色債券已發行2檔、金額達新台幣54億元，較2021年同期發行0檔、0元有明顯增加，累計至2022年1月底，綠色債券、已發行77檔、2064.75億元。另，截至2021年12月底，保險業投資綠能科技產業投資金額達1兆466億元，較2020年12月9030億元，也增加了新台幣1436億元。
台北富邦銀行就表示，綠色融資是金融業發揮永續影響力最有效的工具之一，北富銀除積極參與再生能源專案融資，設有綠能專案小組，成員包括專屬的授信審查人員，專案融資專業人員及產業專家，積極評估太陽能及離岸風電融資案，在離岸風電融資金額為台資銀行之冠，而在太陽光電產業方面，為促進綠色能源的在地發展，北富銀亦打造「太陽能光電系統專案貸款」，提供太陽能電廠建置及企業購置裝設太陽能發電設備之專案融資，協助太陽光電產業永續經營。
不過，銀行除對企業提供綠色融資，也鼓勵一般民眾成為推動ESG發展及淨零碳排的一份子，在消費金融部分，除提供「綠建築」房貸專案，也推出綠色消費性貸款，還有永續定存及綠色美元優利定存專案，永續同時還可享受利率及手續費優惠。兆豐銀行就表示，綠色消費性貸款與一般貸款不同主要以借款人、資金用途、擔保品、公共政策等方面是否與ESG議題相關而有區分，兆豐銀行綠色（永續）金融5年計畫，在綠色消費性貸款部分提供綠建築房貸、綠企業員工信貸等業務，至去年12月底，累計撥款金額86.6億元。
也因為這類消費者暨借款人對環境題題較為關心，生活必需耐久財採購、不動產購置等需求，會以ESG為考量，銀行對ESG的借款案提供優惠手續費、利率減碼等相關優惠。
渣打銀行也針對有購屋需求的客戶，購置有內政部建築研究所評定核發「綠建築標章」的「黃金級」與「鑽石級」綠建築建物，不論建物所在地區，或是貸款申請人是否曾與渣打銀行往來等條件，一律提供房屋首購1.31%，非首購1.33%的一段式優惠年利率，更加碼享免帳管費、審查費優惠，讓永續也能享利。
玉山銀行同樣針對普羅大眾提供「綠建築專案貸款」，若顧客提供的擔保品符合政府「綠建築標章」認證者，即享有利率減碼及手續費優惠，鼓勵民眾一同為居住環境盡一份心力，從購置環境友善的綠建築開始。同時，玉山銀也結合科技力量，快速且嚴謹地檢視承作案件的資格，透過RPA（Robotic Process Automation）自動化流程，將「財團法人台灣建築中心」的綠建築資訊回寫銀行估價系統，減少人工作業時間與錯誤率，並將綠建築資訊揭露於玉山不動產鑑價報告書內，作為徵授信作業的參考。
相較其他銀行開辦的綠色貸款多僅提供購置「綠建築」房貸專案，第一銀行在2017年5月就開辦「綠色消費性貸款」，貸款對象除購置符合我國「綠建築標章」規範或各縣市政府規範的不動產外，修繕使用的建材符合「綠建材標章」規範的產品、購置符合「節能標章」、「省水標章」產品、符合政府補助的電動汽機車、符合「再生能源熱利用獎勵補助辦法」的產品等都可申請，開辦手續費還可優惠酌減新台幣1000元，而截至2021年底「綠色消貸性貸款」餘額也有近50億元。
同樣呼應更環保、更節能的生活型態，滙豐（台灣）銀行也有推「綠建築優惠房貸專案」及「綠動優惠信貸專案」，協助民眾能更輕鬆入住綠建築與添購電動交通工具，至今年3月31日止，只要是經財團法人台灣建築中心核定「綠建築標章」的合法建築物。一般型房貸優惠利率1.31%起或抵利型房貸優惠利率1.47%起，並提供免鑑價費、免代償費的優惠，還提供額外最高2%貸款成數給購置綠能商品的貸款客戶，核撥1200萬元以上還享卓越理財帳戶優惠免帳管費至房貸結清前。同時，為滿足越來越多民眾期望擁有電動交通工具的需求，「綠動優惠信貸專案」，綁約專案續費最低零元起，不綁約最低3000元起，額度新台幣10萬元至500萬元，最長84期。
滙豐（台灣）商業銀行財富管理暨個人金融業務負責人葉清玉表示，在台灣購屋及購車向來是民眾理財過程中相當重要的一環，金融服務結合ESG元素成為滙豐致力達成的目標時，「綠建築優惠房貸」與「綠動信貸」專案，不僅讓民眾能享受滙豐的便利服務，在達成人生中重要的階段目標時，也能為環境永續盡一份心力，尤其綠色貸款已逐漸成為趨勢，希望藉由這類的貸款優惠的吸引力，讓綠建築的觀念跟效益可以更為社會大眾所接受。
根據國際能源總署（IEA）數據指出，建築物消耗全球能源占40%以上，排放溫室氣體量則達30% ，遠比一般大眾所認為的交通運輸和工業製造所排放的溫室氣體量高出許多，因此，要減緩氣候變遷，推動綠色建築普及化已是刻不容緩的事。
除了貸款之外，渣打銀行也推出「永續定存」專案，3月底前「網路」以新資金承作美金6個月期定存，可享年利率0.7%優惠。定存資金將運用於全球各項永續發展行動項目之融資服務，包含綠色能源發展、永續性基礎建設項目以及其他符合渣打銀行永續產品框架條件之融資項目等，推進永續發展。
另外，一銀在3月也推出限量500名的「植樹護地球，減碳又美利」美元優利定存專案，將綠色金融及環境永續的精神融入其中，鼓勵客戶少用馬路、善用網路，進行金融交易降低碳排量，達成金融業務推廣及環境永續經營的雙贏成果，客戶可享美元匯率減碼3.5分及168天固定年息0.66%優惠利率，同時第一銀行將依專案承作人數，種植相同數量樹苗，攜手客戶打造低碳美好新生活。此外，也會寄發精美電子感謝卡予參加者，為此次綠色公益行動留存美好紀錄。