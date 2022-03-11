獨／為大彎北段　柯文哲當面嗆花敬群：任內沒解決就翻臉

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與會人士透露，2月9日花敬群與內政部及營建署的官員，來到台北市政府與柯文哲會面。雙方原本預定針對大彎北段的相關問題進行協商，不過柯文哲倒是先針對社會住宅課徵房屋稅及地價稅的問題詢問花敬群。由於現階段規範是五年審視一次相關租稅減免，花敬群向柯文哲掛保證，租稅減免會一直持續，並強調法規上「五年」是與財政部彼此的默契。
不過這樣的說法柯文哲並不買帳，認為若是會一直減免地價稅與房屋稅，財政部應該修法明定，否則會增加社宅營運的隱形成本。對談中柯文哲也數度對花敬群下戰帖，認為全國社宅的租金計算方式應有一致的原則，為避免混亂，可開公聽會辯論討論，而花敬群則搬出有些東西台北市可以，其他縣市未必能這麼作來回應，讓柯文哲相當不以為然。
至於大彎北段爭議，與會人士表示，營建署與北市府雙方的爭議點，在於當地違法居住的民眾所要繳交的更變代金。營建署認為北市府開價太低，但卻又遲遲未提出自己的標準；北市府則認為民眾買到商業宅並非全都是建商或是民眾的責任，市府也有督導不周之責，因此不應該全數歸咎於民。
與會的營建署官員又再將問題丟回內政部都市審議委員會。也讓柯文哲大感不滿，直接放話「大彎北段如果在任期結束前不處理完，一定翻臉，都拖了三年了。」而這樣的說法也引發花敬群不滿，反稱「市長你這樣說我不接受」最終雙方並無結論。
而柯文哲會撂下狠話不是沒有原因，針對大彎北段一案，北市府早在2019年底就已經遞案給營建署，歷經三次專案小組討論未果，一年後交由內政部都委會處理，都發局竟被再要求提出「都市發展暨商業區檢討變更策略」報告（大方向處理方式）後再另案提審。而在都發局提出報告後半年，內政部都委會才又再召開大會，交由專案小組研討至今，等於是整個大彎北段爭議案，至今已經超過3年無法解決。