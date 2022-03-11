內幕／大巨蛋遭刁難？揭露遠雄、北市府、營建署三方爭議

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局處人員透露，當時接獲營建署來函時覺得相當納悶，早在都發局建管處審議時，就已經去函營建署詢問B1是否能設為避難層，並於4月8日獲得回函「認可『避難層不僅限於地面層』，只要符合相關規範即可」，且遠雄的報告中也明示北市府同意B1作為避難層一事，營建署應該都知情，不解為何還會再來函確認。
而都發局在11月10日回函營建署表示同意後，12月6日變成內政部去函遠雄，要求向台建中心再針對「都發局認可一事」重新檢視評定書內容。而遠雄也依照內政部函示，再向台建中心發送「都發局同意B1作為避難層」的認定函，今年1月26日，台建中心也再度提供評定書給遠雄。不過營建署至今都未核准遠雄的評定書，反而是在今年3月2日再度函詢都發局，這回翻出107年3月的會議紀錄，質疑北市府的態度前後不一，要求「補充說明」。
「已經111年了！營建署居然還在引用107年『前前任』都發局長林洲民的會議紀錄質疑北市府。」知情人士抱怨，連都發局長都已經換了兩任，且第四次變更設計審議時，都發局在110年期間就數度發函詢問營建署「地下層作為避難層」的相關問題，「結果現在還在發函質疑北市府前後態度不一？這不是刁難，什麼才是刁難？」
對此遠雄方面表示，大巨蛋相關設計變更申請，都按照各主管機關要求進行補件，目前台灣建築中心的評定與審查都已經通過了，就剩最後一步營建署通過評定書，「站在申請人的立場，當然希望能夠趕快加緊腳步。」遠雄發言人楊舜欽指出，由於大巨蛋完工在即，包含中職冠軍賽、U23，甚至是MLB的海外賽，都有來洽詢場地商借的相關事宜，所以也盼望評定書能及早核發。