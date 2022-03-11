巷仔內／大巨蛋、大彎北段拖20年　柯文哲拚卸任前收爛攤

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柯文哲在2014年剛上任台北市長時，就把大巨蛋與三創園區、美河市、松菸BOT與雙子星等列為「五大弊案」，甚至在經過廉政委員會初步調查後，就向遠雄喊話「自行拆蛋」。或許是就任市長時間尚短，還沒有時間好好研究大巨蛋相關爭議，歷經三年任期後，柯文哲則改口「若是可以拆早就拆了」，也在細探法律相關問題後，發現若執意與遠雄解約，恐怕將會歷經漫長的法律訴訟。
此時，連柯文哲自己都意識到，大巨蛋這樣拖下去不是辦法。與其繼續與遠雄對著幹，不如大家坐下來好好談，試著將這顆原本不合法的蛋，弄到「合法、合理、安全」的狀態。2020年8月大巨蛋也正式復工，預計在2022年中完工並進行試營運。
那大彎北段呢？
所謂的大彎北段，是專指台北市中山區最北側，基隆河以北、北安路以東、堤頂大道以西的區域內。當時在都市規劃時，是將該區劃設為「商業區」，不得作為住宅使用。不過當時部分建商將該區作為住宅販售，由於地段好、售價低，也讓民眾心存僥倖購買。直到2016年北市府遭到糾正後，才讓柯文哲市府正視相關議題，並審視應如何解決。
與大巨蛋雷同，房子蓋了，民眾住進去了，雖說建商與民眾都存有僥倖心態，但市府督導不周是事實。雖然多數建案都非柯文哲任內所蓋，但柯市府仍舊積極與當地民眾協調，都發局也多次召開都審會，最後終於拍板，只要住戶繳納回饋金，就可以就地合法化。
總歸來說，無論是大巨蛋還是大彎北段，都是從好幾代前朝留下來的大爛攤。
大巨蛋與大彎北段，兩個爭議案件的起始點，起碼距今都已經超過20年。其間歷經了馬市府與郝市府各8年，且都懸而未決；而到了柯市府，雖然兩個案子至今還卡在中央部會，但可以說是都已經走到解套的最後一哩路。無論是為了2024參選總統鋪路也好，或是真的想在自己的任內就解決這些爛賬，不能否認柯文哲執政期間，是真的有心在處理這兩個陳年舊案。
俗話說「最後一哩路最難走」，柯文哲任期結束前最後9個多月，也迎來了重重阻礙。究竟能否在任期結束前，結束掉這兩個堆積已久的爭議案件，自助之餘，恐怕還有賴中央相關部會加快腳步，而不是一句「卸任前沒解決就跟你翻臉」可以處理的。