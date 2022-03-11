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內政部稱大彎北段代金過低　柯文哲：對數字不滿要提早講

▲針對大彎北段遭到內政部質疑代金過低一事，台北市長柯文哲11日表示，若覺得數字不合理應該要提早講，而不是公文擺在那邊拖兩年才突然覺得數字不對。（圖／記者丁上程攝，2022.03.11）
▲針對大彎北段遭到內政部質疑代金過低一事，台北市長柯文哲11日表示，若覺得數字不合理應該要提早講，而不是公文擺在那邊拖兩年才突然覺得數字不對。（圖／記者丁上程攝，2022.03.11）

記者丁上程／台北報導

2022-03-11 11:37:21｜2022-03-11 11:41:29

大彎北段就地合法化爭議，近日因為台北市長柯文哲批評「內政部拖延」而再度登上新聞版面。對此內政部營建署昨（10）日下午也發表聲明，表示北市府訂定的代金制度過低，違背社會公平正義。對此柯文哲今日上午再度回嗆內政部「如果對數字不滿意要提早講，不能公文放在那邊拖了兩個月才說對數字不滿。」

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營建署昨日下午發表聲明，表示台北市政府針對大彎北段就地合法化，當地居民僅需繳納一坪5.21萬元的代金並不合理，「不僅社會觀感不佳，也造成不公不義之情形，違背社會公平正義。」營建署說，大彎北段也只是臺北市違規住宅其中的一環，應再請市府研提全市商業區發展策略提會報告後，再行提會討論，目前由本部都委會專案小組處理中。

對此柯文哲今日上午面對媒體提問時，反嗆內政部「如果你對數字不滿意，你應該要提早講」。柯文哲強調，大彎北段的相關公文已經拖了兩年多，「結果現在突然說對數字不滿意，那你機關對機關應該用公文說清楚講明白。」柯文哲強調，公文擺在那邊兩年不處理，結果說對代金不滿意，「我覺得不合理，為什麼不兩年前就講？」

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