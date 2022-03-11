新竹縣迎來YouBike 2.0 預計6月底正式營運
微笑單車YouBike 2.0騎進新竹縣！新竹縣長楊文科今（11日）與微笑單車公司董事長劉麗珠共同簽約合作，將從竹北市開始陸續建置站點，預計今年6月底部分站點開始正式營運，並力拚明年底建置完成100站點、投放750輛單車。
記者蔡孟尚/綜合報導
2022-03-11 14:21:30
「新竹縣YouBike 2.0公共自行車簽約記者會」今舉行，楊文科指出，新竹縣建置的YouBike 2.0和YouBike 1.0相比，不怕缺電，輕樁、無電的系統，隨時都在充電等候民眾使用，「縣府要做，就做最好的！」有了YouBike 2.0，對於綠色運輸城市的目標又往前邁進一步，也是新的里程碑，歡迎鄉親朋友一定要多多利用。
劉麗珠說，輕樁建置的共享單車，就是設站很快速，只要設站地點選定，就算現場停了一輛機車，「你去上班回來，旁邊的2.0站已經做好了，機車都沒有動到」，設站速度快可以快速滿足縣民的需求，也不怕停電，「很高興等了這麼久，新竹縣終於要採用YouBike了！希望能帶給縣民幸福感、現代感、時尚感」。
新竹縣政府交通旅遊處長游志祥表示，公共自行車主要滿足民眾短距離通勤通學需求，第一期建置以竹北市優先，重點推動區域為交通運輸場站、學校、機關、住宅區及商業區等，預計111年底完成設站50站、投放400輛車。第二期將在竹東鎮、新豐鄉與湖口鄉建置，預計112年底完成設站50站、投放350輛車。全縣總計在明年底完成100站建置及投放750輛車。