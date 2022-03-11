巷仔內／卡債風暴啟示錄　「喬治與瑪莉」給卡奴的一堂課

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台灣為什麼會發生「卡債風暴」？這要從1997年7月爆發亞洲金融風暴說起，當時台灣銀行業逾期放款增加，加上經濟結構轉變，國內企業籌資管道日益多元，向銀行融資的需求相對減少，在企業金融業務萎縮之下，銀行為求獲利成長，將重心轉向消費金融業務，萬泰銀行在1999年7月發行了全台首張現金卡「George&Mary喬治瑪莉」，並主打新車、出國旅遊、房子全部都靠一張卡付清，加上吸睛的台詞與洗腦的音樂瞬間席捲全台。
為挽救獲利，許多銀行也開始學習萬泰銀行、競相發卡，上到老人，下至學生族群，當時人手3、4張現金卡及信用卡並不稀奇。根據金管會統計資料，從2000年到2005年，短短5年間，台灣信用卡的流通量就從約1830萬張，暴漲到約4580萬張，使用過的現金卡也有約380萬張，其中萬泰銀行現金卡更一度創下120萬張的發卡量，而至今（2022）年1月現用卡有效卡數約3397萬張，現金卡已動用額度卡數 僅剩33萬張，就可知道當時雙卡有多火紅。
相較信用卡，現在的年輕人可能對現金卡很陌生，其實現金卡看起來跟現用卡幾乎相同，都有16位卡號，有效期和個人識別碼（PIN）代碼，但卻具有迅速貸款的功能，相較跟銀行貸款，還要申請審查對保，尤其當還沒有線上申請及對保等服務，貸款至少要好幾天才會知道結果及撥款，現金卡開卡後到ATM就可預借現金，對於有短期資金需求的人來說是很方便的借錢管道，只是現金卡不像信用卡可以拿來消費，因此只能把它當成「僅有預借現金功能的信用卡」，而現金卡的額度審核與信用卡相似，端看個人的經濟狀況與還款能力。
但相較信用卡是以月複利計算循環利息，現金卡則是「以日計息」，而且根據當時民法規定「約定利率最高上限20%，超過的利息沒有請求權」，因此，銀行會將卡費利息上限，設定在20%，在當時市場競爭激烈，銀行為衝卡量及賺利差搶發卡，在發卡信用控管過於寬鬆，相較辦貸款的手續繁雜及審查嚴格，信用卡及現金卡預借現金方便多了，加上使用現金卡多是收入不太高或急需用錢的人，原本信用條件可能就不是好，向銀行借款常被巨於門外，也因此，只要申請成功，開卡後就可到ATM借款領現金，有些人手上就辦了好多張信用卡及現金卡，更因過度消費及擴張信用卡，一開始可能借20多萬，在「以卡養卡」的情況下，最後累計到一個天文數字，滾成上百萬，才發現根本付不出來，被銀行討債。
根據青輔會當時公布的一項卡債族調查指出，在求助「樂意幫您」諮商輔導專線的求助者中，近4成是30歲以下的卡債族，欠債原因大部是投資失敗、過度消費、一般生活開銷等，求助者的債權銀行最多高達10家，這些卡債族雖然月收入平均只有2到2.9萬元，但欠債金額卻是高達100到199萬元。
由於當時金管會是同意銀行委託外面討債公司處理客戶的欠債問題，而這些委託外公司出現許多不當討債行為，有些甚至每天到門口等或在你家樓下潑漆，甚至用大聲公要你還錢，讓鄰居都知道你欠錢，讓卡奴們整日生活在恐懼中，有的甚至因還款及被催債的壓力太大，選擇自殺。
也因為銀行發卡過於寬鬆及浮濫，加上監管機關金管會也疏於監督，許多持卡人過度借款，根據統計，2004年6月至2005年7月間，雙卡合計放款餘額於由6631億元劇增為8056億元，其中現金卡放款餘額更由1934.55億元劇增為3066.97億元，同時雙卡違約率也在2005年大幅攀升近3倍，許多人慘淪卡奴，銀行呆帳更大幅增加，國泰世華銀行在2005年12月率先一次增提90億元雙卡呆帳，並立即停止現金卡等高風險業務，當時很多銀行還認為國泰世華銀行過於憂心「打過頭了」。
不過，3個月後，跟進增提消金呆帳的銀行越來越高，台新銀行在2006年1月也一口氣增提191億元，之後遠東銀行、大眾銀行陸續跟進，就連原本雙卡業務有獲利的台北富邦銀行決定增提50億元，而中信銀行同樣也增提呆帳，2006年1至11月呆帳提存達376億元。
在信用卡循環息及現金卡高利息之下，卡奴卡債問題也浮現，在原本獲利最好的商品反轉成為虧損最大的來源，包括玉山、富邦、中華、聯邦等10多家銀行也在2005年陸續停止發現金卡，而當時現金卡發卡量大的萬泰、中華、台新、中信及大眾銀行也身受重傷， 萬泰銀行2006年虧損更達高達新台幣112億元，萬泰、中華及大眾這後來也被金控及銀行併購。
中華銀行甚至2006年12月底向法院聲請企業重整，隨後爆發擠兌，2007年1月6日由中央存保司接管，最後由香港上海滙豐銀行收購，而萬泰銀行經多次增資改善體質，仍在2014年併被開發金併購，並更名為凱基銀行，而大眾銀行也在2016年由元大金控以新台幣565.5億元收購大眾銀行100%股權，並併入元大銀行。
而金管會為了處理卡債問題，先後也祭出多項措施，包括限制信用擴張，個人信用額度不得超過月薪22倍，超過額度就無法再辦信用卡，還有禁止浮濫辦卡，不得有路邊辦卡，沒有刷卡消費也不能贈送辦卡禮，文宣更須全數加註警語，再來就是導正用卡觀念」強調信用卡並非借貸工具而是支付工具，更嚴禁不良催收，銀行業者不得將壞帳轉售給非法業者，並不得惡意催收債款，影響持卡人正常生。另外就是降低銀行壞帳」要求銀行轉帳打呆，對債務主動出擊。
不僅如此，針對持卡人協助清償卡債，幫忙與銀行進行債務協商，還有循環信用轉信貸，要求銀行達成轉貸目標，並降低循環利率從原本上限20%降至15%，期間更催生出俗稱破產法的「債務清理法」，讓無力償債的卡債族順利甩債。不過，即使與銀行進行債務協商，降息最低降至零，只還本金，但因債券金額高，有的卡奴長達10多年都在還債，尤其與銀行進行債務協商，聯徵中心也會有註記，在還債期間無法再辦卡及向銀行借錢，就是卡奴不要再過度消費及欠債，早日還債。
此外，金管會也要求信用卡正卡持卡人年齡須年滿20歲，附卡持卡人年齡須年滿15歲，而且對於20歲以上的學生申請人，發卡機構應將發卡情形通知持卡人的父母，請他們特別注意持卡人的使用情形。，學生核發卡片以3家發卡機構為限，且每家發卡機構所核給的總額度不得超過新台幣2萬元。
現金卡也一樣學生須年滿20歲始能申請，且全職學生申請現金卡以2家發卡機構為限，每家發卡機構首次核給信用額度不得超過新台幣1萬元，但經父母同意者最高到新台幣2萬元，並禁止針對學生族群促銷。 現金卡申請書填載學生身分者，金融機構也應將其發卡情事通知其父母，請其注意持卡人使用現金卡情形。
也因為金管會祭出多項限縮雙卡業務措施，銀行發卡轉趨謹慎。根據金管會統計，信用卡循環信用餘額從2005年11月最高的新台幣4953億元，經歷半年後的2009年2月循環餘額更腰斬，剩下2477億元，到2015年8月更降到1081億元，今年1月循環信用餘額約1015億元，而現金卡放款餘額也從2005年9月的3152億元，大幅降低至2015年8月的234億元，今年1月來到124億元，目前仍有13家金融機構辦理現金卡業務，但動用額度卡數剩33萬張，當月轉銷呆帳金額約0.2億元，整體逾放比率為0.864%。
其實，信用卡原本是支付工具，但過去卻被當成借款工具，被銀行視為獲利最好的商品，但在持卡人過度消費及借款及「以卡養卡」利滾利之下，最後發現卡債已累到無法還款的情況，引爆卡債風暴，不僅造就近百萬名卡奴，銀行也因呆帳飆升侵蝕獲利而重傷，台灣社會付出慘痛代價。因此，現在年人更要以此為鑑，在雙卡使用上更應注意，別再當成借款工具，雖然信用卡有延後付款的好處，仍建議每期帳單全額繳款，了解自己的消費來源，養成記帳的好習慣，不動用循環、不遲繳，不要有其他的利息延滯費用，更要牢記記住結帳日與還款日 賺了現金流與利息。
此外，現在很多信用卡都提供分期付款，有的甚至還是零利率，即便如此，分期付款多筆累計起來也很可觀，有的人甚至不知不覺才發現，多筆每期後每月要繳的卡費也成負擔。更要注意的是，信用卡也提供預借現金，雖然很多是當月還不用計息，有的還提供帳單分期，這些卻會讓你的信用評分減分，現金卡借錢也一樣，都會算入個人信用貸款額度計算，影響個人信用評分及向銀行借款信用貸款的額度及審核，而且不論是動用信用卡循環還是現金卡，利率都相對較高，因此別過度消費而欠債，得不償失，如果真的欠債也要養成「有借有還」的觀念，同時規畫還款計算，才能維持自己的信用，才不會影響未來與銀行的往來。