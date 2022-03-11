比雞排還會漲！台灣「這小吃」逼近百元 網淚嘆：不吃了
隨著物價飛漲，屬於台灣道地的銅板美食已經不再，無論雞排、珍珠奶茶等等早就突破天際，沒有個50元是吃不到的。近日，又有民眾感嘆，原來還有另一個平民小吃美食「蚵仔煎」竟然也漲到80元一盤，痛心直呼「以後不吃了」。
編輯中心/綜合報導
2022-03-11 17:13:01｜2022-03-11 17:26:52
有網友到「爆廢公社公開板」PO出一張蚵仔煎的照片感嘆「以後不吃了，這也漲到80元了！」據了解，蚵仔煎在台灣的美食地位，如臭豆腐、雞排、涼麵，不僅是台灣最道地的平民小吃，更是許多外國觀光客指定來台品嚐的食物之一，用鐵板煎出蚵仔的香氣、青菜、蛋液，淋上太白粉反覆煎烤，最後再搭上專屬的紅橘色濃稠醬汁而成，焦脆的口感，蚵仔的美味、雞蛋的香氣，甜甜的醬汁互相交錯，足以讓人口水直流。
大家紛紛感嘆「小時候不是25～30嗎」、「永安漁港好像是60,你當盤子了」、「布袋50」、「台中的夜市也賣75了」、「仁德夜市才45元」、「饒河也有90啊」、「高雄雙蛋之前45現在也70了」、「台南50、60都有的路過喔」、「蚵仔煎嘉義都漲到60了」。
也有人痛批，「這東西能漲到70也不容易，因為他的原物料根本就不太會漲到哪去」、「原物料真的漲的很誇張」、「漲在房租啊！」「懷念一個五十銅板價的時候」、「就算原物料變便宜了，也沒見過自動降價的」、「出社會不到五年都50元起跳，越來越貴」、「35塊的眼淚」。（編輯：詹鎰睿）