COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

特企／南霸天「晨間廚房」將推NFT　進入元宇宙潮流　

▲國內連鎖早餐南霸天「晨間廚房」攜手台灣第一區塊鏈共享平台Potato Media簽訂戰略聯盟合作。（圖／品牌提供）
▲國內連鎖早餐南霸天「晨間廚房」攜手台灣第一區塊鏈共享平台Potato Media簽訂戰略聯盟合作。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-03-14 11:29:30

看好未來Web3.0強大趨勢，積極搶進新世代社群市場，國內連鎖早餐南霸天「晨間廚房」攜手台灣第一區塊鏈共享平台Potato Media簽訂戰略聯盟合作，正式邁入元宇宙，計劃將台灣早餐文化帶入元宇宙潮流，成為台灣早午餐連鎖總部首例，目標未來三個月內發行NFT擴大會員關係經營，讓全球不同國家的人來認同台式早餐文化。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「晨間廚房」西元2001年成功在南台灣創造了西式早午餐的休閒流行風潮，引起熱烈迴響。並持續提升品質與創新，打造「晨間廚房」專屬的經營風格，並於2008年成立冷凍食品生產線以及擁有完善的後勤中心，讓消費者安心享用豐富美食；同時2015年進軍大陸廈門展店成功，順利踏出國際化的第一步，未來繼續努力讓台式早餐文化與美味可以傳到世界各地。

「晨間廚房」總監黃義升表示，過去餐飲業的發展多以連鎖為目標，隨著數位行銷的發展，餐飲行業必須跟著Web3.0時代進步，注重社群的聲音，放眼全世界，因此「晨間廚房」計劃將台式早餐文化帶入元宇宙潮流，讓「晨間廚房」粉絲擁有更多早餐元宇宙的潮流體驗，為何「晨間廚房」會選擇Potato Media這個台灣發展的論壇建置品牌社群，而不是目前國際上的知名品牌？黃義升強調，因為「晨間廚房」是台灣的本土品牌，雖然Potato Media剛起步不到一年，但同樣也是台灣原生品牌，活躍會員數已經上月來到10萬高峰，相當可觀，同時看中這可觀廣告效益，對於未來營運轉型及業績注入將有很大的加分。

在創作者經濟的潮流下，Potato Media以區塊鏈web3.0做為基礎，以創作者、使用者需求出發，開發出結合NFT、虛擬分身、互動交流的社群，同時囊括各種生活中的使用情境，如：知識、娛樂、藝術、團體競賽、數位商圈等需求，為新世代打造出廣闊的「Potato Media元宇宙」空間。同時Potato Media開發出自有AI系統，讓創作者、使用者的互動，藉由行為挖礦的方式，體現內容為王、自媒體、社交的價值性去獲得收益。

Potato Media的系統建置，可以滿足企業與品牌進入Web 3.0，並協助快速轉型，加速進入元宇宙，同時透過Potato Media強大的消費族群滲透能力，協助廠商快速與消費者溝通，建立完全無礙的交流平台。過去要從台灣走向全世界，是一般傳統公司很難做到的，元宇宙時代則讓大家都有機會透過區塊鏈，參與國際間經濟的融合，Potato Media絕對能協助更多台灣的品牌與企業接軌未來，見證全新的元宇宙經濟。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
復合舊愛！誰讓你完美的感動？

復合舊愛！誰讓你完美的感動？

繼續作答
即時
推薦閱讀