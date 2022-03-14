特企／南霸天「晨間廚房」將推NFT　進入元宇宙潮流　

我是廣告 請繼續往下閱讀
「晨間廚房」總監黃義升表示，過去餐飲業的發展多以連鎖為目標，隨著數位行銷的發展，餐飲行業必須跟著Web3.0時代進步，注重社群的聲音，放眼全世界，因此「晨間廚房」計劃將台式早餐文化帶入元宇宙潮流，讓「晨間廚房」粉絲擁有更多早餐元宇宙的潮流體驗，為何「晨間廚房」會選擇Potato Media這個台灣發展的論壇建置品牌社群，而不是目前國際上的知名品牌？黃義升強調，因為「晨間廚房」是台灣的本土品牌，雖然Potato Media剛起步不到一年，但同樣也是台灣原生品牌，活躍會員數已經上月來到10萬高峰，相當可觀，同時看中這可觀廣告效益，對於未來營運轉型及業績注入將有很大的加分。
在創作者經濟的潮流下，Potato Media以區塊鏈web3.0做為基礎，以創作者、使用者需求出發，開發出結合NFT、虛擬分身、互動交流的社群，同時囊括各種生活中的使用情境，如：知識、娛樂、藝術、團體競賽、數位商圈等需求，為新世代打造出廣闊的「Potato Media元宇宙」空間。同時Potato Media開發出自有AI系統，讓創作者、使用者的互動，藉由行為挖礦的方式，體現內容為王、自媒體、社交的價值性去獲得收益。
Potato Media的系統建置，可以滿足企業與品牌進入Web 3.0，並協助快速轉型，加速進入元宇宙，同時透過Potato Media強大的消費族群滲透能力，協助廠商快速與消費者溝通，建立完全無礙的交流平台。過去要從台灣走向全世界，是一般傳統公司很難做到的，元宇宙時代則讓大家都有機會透過區塊鏈，參與國際間經濟的融合，Potato Media絕對能協助更多台灣的品牌與企業接軌未來，見證全新的元宇宙經濟。