新東向成台灣繁榮契機 林佳龍：結合新南向發揮巧實力
隨著中國的生產要素產生變化，營商成本上漲，台商為了降低生產成本，供應鏈逐漸南移。在中美貿易戰刺激下，也讓台商往新南向國家發展，以利對美出口。看準這個趨勢，產官學研多個領域的專家11日表示，美國正在重整全球供應鏈，台灣應結合新南向與新東向政策，強化台灣在全球經濟的關鍵地位。
記者李澍/綜合報導
2022-03-11 22:30:45｜2022-03-11 22:33:48
新東向全球產學研聯盟11日舉辦「台灣全球化的新東向戰略」年度論壇，並在會上發表「2022新東向白皮書」，盼能藉由台美新東向戰略，鏈結全球舞台，讓台灣加速內部國際化，成為亞太地區科技、經濟、文化、世界公民社會的典範；此外，聯盟也希望，產官學界應該要善用美國的政經與學術影響力，讓台灣成為具有創新科技能量的強國。
數位治理協會理事長陳春山表示，面向全球是台灣唯一的出路，新東向對台灣的價值最為重要，台灣未來的願景、戰略與人才跟新東向節節相關，因此從去年就開始倡議這個議題，而今天是一個啟動；他期待這個聯盟可以成為2030年的戰略之一，幫2030年的台灣經濟前景找答案。
無任所大使林佳龍指出，鏈結新南向與新東向政策是分進合擊的概念，台灣產業利用新南向政策融入新東向相互槓桿，讓台灣能在美國提出的印太戰略架構下，極大化產業影響力，發揮台灣的巧實力。
林佳龍進一步提到，後疫情時代，台灣若能在新南向的基礎上，扮演區域重要夥伴的角色，鑲嵌進入印太經濟架構，打入國際市場，台灣的經濟會再繁榮20年；林佳龍強調，新南向與新東向必須要結合，產學研不應單打獨鬥，必須形成台灣國家隊。
僑委會副委員長徐佳青則說，過去有東向政策，但跟今日的新東向有非常多的差異，正如同新南向政策被再次提出來一樣，新與舊的差異是因應台灣整體經濟體質與全球經貿結構的改變，每次的新都有不一樣的內涵、企圖跟目標；她也表示，未來，僑委會將加強人才倍增計劃，同時，從新南向國家培育更多人才，因應台灣產業與台商的需求。