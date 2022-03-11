新南向與新東向誰更重要？楊敦和：應同樣重視

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除了要對兩項政策等同視之，論壇上也提到台灣在推動國際經貿與佈局上的主要難題，即少子化造成的人才短缺。
崇越集團集團董事長兼全球品牌管理協會理事長郭智輝提到，大企業在招募人才方面的問題不是很大，但台灣能在世界排上名的只有台積電1家，反倒是中小企業達100多萬家，這些企業缺人的問題相當嚴重；他強調，「人的問題能解決，其他幾缺都沒問題」。
郭智輝呼籲政府，除了培訓台灣子弟，應該把台灣的大學教育轉型為培養亞洲菁英的場域，讓不同國家的人才留在台灣，即使回到母國，也能為台商所用，因為他們的心理距離與台灣是親近的，這會讓台灣企業在國際發展上更順暢。
楊敦和則建議，在培養外籍人才的時候要注意兩件事。他提到，第一件事，要留意很多移工仲介機構以學生名義將移工引進台灣；第二，台灣許多大學與國外學校都有雙聯學位的機制，但很多來自東協、印度、東歐的學生會把台灣當成跳板，如何讓這些外國學生接受完台灣教育後，留在台灣的企業服務，這是需要思考的。
他建議，將台灣當成跳板的問題不論是新南向還新東向都可能會發生；以新東向來說，或許可建議政府規定雙聯學位最後一年一定要在台灣就讀，學位一定要在台灣拿，或是透過美國在台協會(American Institute in Taiwan, AIT)，在美國國務院以諒解備忘錄的方式，讓這些學生在美國畢業後，必須先在台灣服務若干年，才能申請簽證，幫台灣留住人才。