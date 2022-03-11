呼籲反抗俄羅斯侵略！臉書放寬言論管制 俄反嗆極端主義
俄烏戰火未歇，且在如今的數位網路時代，各種關於戰爭的訊息也在社群網路上飛快流傳，真真假假，儼然成為另一個戰場。而一向對於仇恨言論有著嚴格審查機制的臉書，表示將暫時放寬對於俄羅斯的言論，只要是反對俄羅斯的侵略，言論中加入暴力與仇恨是被允許的。對此，俄羅斯反嗆臉書是「極端組織」，考慮在俄羅斯境內全面禁止。
編輯中心/綜合報導
2022-03-11 22:14:56
綜合外媒報導，臉書與IG的母公司Meta表示，鑑於俄羅斯出兵入侵烏克蘭，將暫時針對俄羅斯、烏克蘭、波蘭、立陶宛、拉脫維亞等周邊國家的用戶，調整其言論審查的機制。如果用戶發文是為了反對俄羅斯的侵略，那麼含有暴力與仇恨成份是可以被允許的。
舉例來說，如果發文稱「讓俄羅斯入侵者去死」或是要「俄羅斯總統蒲亭去死」是可以的，但如果發文內容是針對俄羅斯平民，則仇恨與暴力還是不允許的。
對於Meta的這項新政策，據俄羅斯媒體報導，俄羅斯總檢察長辦公室已經申請將Meta認定為「極端組織」，將禁止其在俄羅斯境內營運活動，反嗆Meta此舉根本是在煽動仇恨與暴力。俄羅斯駐美大使館也反擊表示，社群網路平台沒有決定何為真理的權力。（編輯：倪浩軒）