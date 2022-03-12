超越柯文哲　蔡英文IG追蹤數登台灣政治人物第一

總統蔡英文的Instagram（IG）追蹤人數，從2020總統大選以來，增加超過41萬人，突破92.5萬。日前，更默默超越台北市長柯文哲，成為IG追蹤數最多的台灣政治人物。民進黨社群中心主任范綱皓今（12）日表示，蔡英文在IG不斷與「異溫層」互動，才能成功吸引新的追蹤者，而雖然蔡英文在IG上，經常展現比較輕鬆、真實的一面，但是依然沒有失去「總統的高度」，在關鍵時刻用堅定的立場展現「守護台灣」的態度，在國際動盪之時，穩定人心，也讓年輕人感到信任。
記者黃宣尹／台北報導
2022-03-12 15:36:45
根據社群平台業者調查，在台灣IG的使用者，相較於臉書，以年輕人居多，使用者年齡層更年輕化。政治人物中，過去經營效果最顯著的是柯文哲。如今蔡英文的IG追蹤數，能夠後來居上超越柯，似乎也可以作為年輕族群支持力量消長的觀察。
范綱皓受訪表示，這兩年蔡英文透過IG持續接觸過去政治圈鮮少互動的族群，例如：潛水圈、植物圈（綠手指），不斷與「異溫層」互動，才能成功吸引新的追蹤者，增加蔡英文互動的範圍。
范綱皓也說，在關鍵議題上，如：聲援台灣運動員、香港議題、烏克蘭情勢，以及國慶演說，蔡英文堅定的立場，適時地發聲，也搏得年輕人的支持。
范綱皓進一步解釋，例如蔡英文近日在IG發文，呼籲大家進影廳支持香港紀錄片《時代革命》，並請網友轉發、分享。文中提到「在威權主義擴張的時代，我們更需要看見人民捍衛民主的堅定與勇敢。」，該篇貼文超過10萬讚，甚至達到4.4萬次轉發，成為蔡英文IG史上最高的紀錄，更獲得大批台、港網友的支持，也有不少的香港人留言，包含：「拜託在台灣的各位替我們去看了」、「謝謝總統」。
范綱皓補充，雖然蔡英文在IG上，經常展現比較輕鬆、真實的一面，但是依然沒有失去「總統的高度」，在關鍵時刻用堅定的立場展現「守護台灣」的態度，在國際動盪之時，穩定人心，讓年輕人感到信任。