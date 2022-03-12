北市今增1確診 30多歲女到過萬華區、中正區這5處
中央流行疫情指揮中心今（12）日表示，國內新增1例本土個案，是昨日新增雙北不明感染源的30多歲女親友（案21359），居住在台北市，台北市衛生局也公開他在3/7至3/11的公共場所足跡，分別到過萬華區、中正區5地。
編輯中心／綜合報導
2022-03-12 16:00:41
指揮中心發言人莊人祥今日表示，案21359是案21295的親友，因在2/27有接觸而擴大採檢確診，CT值28，打過1劑BNT疫苗，感染源仍待疫調、基因定序釐清，目前該起群聚共有4人染疫。
台北市衛生局公布該名個案公共場所足跡，他曾到過中正區2家不同的乾麵店用餐，也到過萬華區的豆花冰品店、藥局，以及環南綜合市場戶外空地，待的時間約為3分鐘到1小時。
台北市衛生局表示，已匡列密切接觸者3人居家隔離，採檢結果2人陰性、1人檢驗中。（編輯：林莞茜）
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