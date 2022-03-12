COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

北市今增1確診　30多歲女到過萬華區、中正區這5處

▲台北市衛生局公布今（12）日確診的本土個案公共場所足跡。圖為北市環南市場。（圖／資料畫面）
▲台北市衛生局公布今（12）日確診的本土個案公共場所足跡。圖為北市環南市場。（圖／資料畫面）

編輯中心／綜合報導

2022-03-12 16:00:41

中央流行疫情指揮中心今（12）日表示，國內新增1例本土個案，是昨日新增雙北不明感染源的30多歲女親友（案21359），居住在台北市，台北市衛生局也公開他在3/7至3/11的公共場所足跡，分別到過萬華區、中正區5地。

我是廣告 請繼續往下閱讀
指揮中心發言人莊人祥今日表示，案21359是案21295的親友，因在2/27有接觸而擴大採檢確診，CT值28，打過1劑BNT疫苗，感染源仍待疫調、基因定序釐清，目前該起群聚共有4人染疫。

▲台北市衛生局今（12）日公布確診個案的最新足跡。（圖／台北市衛生局）
▲台北市衛生局今（12）日公布確診個案的最新足跡。（圖／台北市衛生局）
台北市衛生局公布該名個案公共場所足跡，他曾到過中正區2家不同的乾麵店用餐，也到過萬華區的豆花冰品店、藥局，以及環南綜合市場戶外空地，待的時間約為3分鐘到1小時。

台北市衛生局表示，已匡列密切接觸者3人居家隔離，採檢結果2人陰性、1人檢驗中。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
復合舊愛！誰讓你完美的感動？

復合舊愛！誰讓你完美的感動？

繼續作答
即時
推薦閱讀