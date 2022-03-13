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53歲謝祖武驚人防腐　《婚姻結業式》扮高中生不違和

▲謝祖武（右三）拍《婚姻結業式》重返高中時期，凍齡男神當之無愧。（圖／華視提供）
▲謝祖武（右三）拍《婚姻結業式》重返高中時期，凍齡男神當之無愧。（圖／華視提供）

娛樂中心／綜合報導

2022-03-13 07:30:00

由謝祖武、張本渝、夏如芝、郁方、何如芸、梁赫群、馬力歐主演的熟齡愛情台語劇集《婚姻結業式》即將在白色情人節前夕於3月13日華視週日晚間9點、公視台語台週日晚間8點與觀眾見面，一次播出兩集，絕對讓觀眾看得過癮，《婚姻結業式》更是首部以「卒婚」議題，描述熟齡男女的婚姻感情百態的台語劇集，內容扣人心弦，貼近生活。

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▲《婚姻結業式》以高中同學會揭開序幕。（圖／華視提供）
▲《婚姻結業式》以高中同學會揭開序幕。（圖／華視提供）
▲謝祖武（左）與梁赫群等人敘舊。（圖／華視提供）
▲謝祖武（左）與梁赫群等人敘舊。（圖／華視提供）
婚姻結業式從高中同學會做為開端，沒想到在同學會裡出現了一場「卒婚宴」，讓這群結婚多年的高中好友重新審視自己的婚姻狀況，在劇中飾演駱誠的謝祖武與飾演美惠的張本渝重逢，兩人闊別30年，讓彼此深埋在心中的愛意又重新被點燃，謝祖武也笑說：「人生就是這麼巧，剛好開播那周，我老婆也要參加同學會，現在想想我應該要陪她去一趟，因為雖然我可以阻止自己變成駱誠，但我也要阻止別人成為美惠。」

▲張本渝飾演美惠，劇中和飾演駱誠的謝祖武重逢。（圖／華視提供）
▲張本渝飾演美惠，劇中和飾演駱誠的謝祖武重逢。（圖／華視提供）
而過著豪門貴婦生活的何如芸表面風光的貴婦生活，但家中大小事都得讓丈夫用「公文」方式請示，何如芸在同學會中遇到暗戀她30年的癡情男馬力歐，也不禁重新定義自己的婚姻價值；另外一改綜藝形象的梁赫群飾演唯「妻」是從的小丈夫，但內心卻也暗自想要改變自己在感情中的定位，敘舊的高中同學會最後演變成「敘舊愛」大會，為他們的婚姻生活，掀起來一波感情巨浪。

▲何如芸的角色重新定義自己的婚姻價值。（圖／華視提供）
▲何如芸的角色重新定義自己的婚姻價值。（圖／華視提供）
曾在經典校園生活喜劇《麻辣鮮師》演出高中老師的謝祖武，這次在《婚姻結業式》巧扮高中生，凍齡模樣，扮起高中生一點也不違和，劇中謝祖武與張本渝、夏如芝上演三角關係，沒想到謝祖武與張本渝最後因為公演的一場意外，讓兩人心生嫌隙而分開，這也為30年後的重逢埋下「談最後一場戀愛」的伏筆。而劇中的張本渝，面對無能的丈夫不斷地言語數落，連簡單的家事水電也不肯協助，無奈之餘只好請求謝祖武幫忙，讓謝祖武心生同情，想要把張本渝從婚姻窘境中解救出來，卻讓張本渝怨懟：「如果想要救的話，30年前就該救了。」

▲謝祖武凍齡演出高中生。（圖／華視提供）
▲謝祖武凍齡演出高中生。（圖／華視提供）
以探討熟齡情感新關係為出發的台語劇集《婚姻結業式》是台語劇少見以熟齡婚姻為主題並融入「卒婚」概念，勾勒出熟齡愛情選擇題的多樣抉擇，一定讓觀眾有許多共鳴，題材貼近人心，更集結實力派演員陳慕義、尹昭德、何篤霖、澎恰恰、丁也恬以及新生代演員蘇韋華、謝雨芝、廖妹仔同場飆戲，帶領觀眾從不同面向探討情感，一定能讓觀眾有許多共鳴，這部反映現代、貼合情感與人性的優質台語好劇，即將在3月13日白色情人節前夕每周日晚間9點華視主頻、晚間8點公視台語台聯合播出。（編輯：楊穎軒）

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