王國材赴壯圍沙丘座談　業者盼鬆綁入境旅遊迎客

交通部王部長國材今（12）日視察龜山島與頭城五漁村之一的外澳地區，並赴壯圍沙丘生態園區與大東北角觀光圈業者進行產業座談，他強調，宜蘭擁有好山好水，隨著疫情趨緩，不僅要與觀光業者攜手行銷在地觀光，更希望提升國內旅遊市場，振興地方經濟。
記者許若茵／台北報導
2022-03-12 17:52:58
龜山島每年3月至11月開放登島，採總量管制，王國材今在路政司司長林福山、觀光局局長張錫聰及東北角暨宜蘭海岸風景區管理處處長馬惠達等人的陪同下，登上龜山島視察環湖步道、軍事坑道等觀光建設景點，接著前往位於頭城鎮的五漁村了解漁村特色與未來規劃。
今上午的視察行程結束後，王國材接續至壯圍沙丘生態園區與20多位大東北角觀光圈觀光業者座談。立法委員陳歐珀指出，觀光是國際競爭力最重的一環，宜蘭是以觀光為發展主軸的城市，未來透過交通建設加持，更能增加旅遊的人潮。
參與座談的業者表示，大東北觀光圈的範圍除了宜蘭，還有金瓜石、九份、平溪等，上述景點不僅是北台灣重要的觀光景點，更是國際觀光客來台
的必遊景點，隨著疫情的趨緩，業者都已經準備好迎接觀光客，就等政府鬆綁入境旅遊規定。
王國材強調，國內旅遊市場發展需倚靠在地社區與文化特色做為基礎，結合地方生活產業，緊密凝聚小鎮土地情感，展現未來樣貌遠景，吸引更多民眾前來旅遊，為宜蘭及周邊帶來實質利益，提升經濟收益。