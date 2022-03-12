越南經濟成長放緩！世界銀行：應尋找新市場　

據越通社報導，世界銀行（World Bank）11日發佈《2022年3月越南宏觀經濟更新報告》，報告內容顯示，越南經濟持續復甦，工業生產指數（Industrial Production）年增8.5%。然而，在越南決定與病毒共存後，2月下半月以來，當地確診數不斷增加，而且可能因歐美、中國的貿易夥伴的經濟狀況影響，種種因素加在一起，使越南經濟成長出現放緩現象。
記者李澍/綜合報導
2022-03-12 18:36:27
世界銀行經濟學家認為，越南經濟發展與美國、歐盟、中國等國家關係密切，越南應該鼓勵出口商透過全球價值鏈和現有的自由貿易協定，尋找新的市場和研發新產品，增加出口活動的承受力。
雖然經濟成長放緩，但整體來看，越南經濟發展仍然在復甦軌道上，製造業的環境仍獲得積極改善。
就1至2月的產業動態來看，相較於1月，越南的電腦、電子及光學產品在2月產量回升，年增率達9.1%；另外，2月社會消費品零售和服務收入總額成長3.1%，其中，消費品零售額年增2.4%，值得注意的是，消費服務收入年增率也達5.9%，這是自2021年5月以來的首次成長，尤其，餐飲住宿的服務佔收入成長比重最多，顯示越南內需市場正在恢復。
至於出口方面，由於進口成長幅度遠大於出口，導致2月越南的貿易逆差達20億美元。不過，在2月份越南出口的產品部份，手機、電腦、電子產品與機械產品的出口年增率仍有達到6.2%。