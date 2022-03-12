謝和弦爆離婚「擁抱莉婭」露面 認不適合結婚：我是渣男
「G級子瑜」祈錦鈅日前招惹謝和弦、莉婭夫婦，事件鬧得沸沸揚揚，莉婭更宣布與謝和弦「離婚」，今（12日）謝和弦舉辦「哈們演唱會」前受訪透露目前還沒簽字，但確定會離婚，並否認跟祈錦鈅有關，「是我比較喜歡一個人自由的感覺，結婚後發現我不適合結婚，我真的是渣男」，訪問最後，他也跟身兼經紀人的莉婭擁抱，表示就算不是夫妻，2人未來仍是工作夥伴、互相扶持。
記者陳雅蘭/台北報導
2022-03-12 20:00:00
謝和弦與莉婭目前還是夫妻，至於何時簽字離婚？他說：「不急，我們先把重要的事情（工作）做完。」他透露2人沒有吵架，在爆出祈錦鈅前，早已談過彼此是否合適，「我們沒有吵架，沒有摔東西，我們很和平」、「是我比較喜歡一個人自由的感覺，結婚後發現，我不適合結婚，我真的是渣男，我真的很渣，我誠實說」。
謝和弦與莉婭結婚不到一年決定離婚，但2人檯面上始終甜蜜，互動讓外界不解，謝和弦表示跟莉婭的好感情依舊，但在一起的時間，都在處理事情「沒真正談到戀愛」，他說：「我覺得這樣比較好，她跟我在一起會一直受到攻擊。」他認為彼此未來仍能互相扶持、一起工作，甚至開玩笑說：「沒人看到就可以接吻，有點像偷情的感覺」，聊到最後謝和弦不把話說死，「不一定會離，反正就還沒去辦，只是先談」。
該場訪問都圍繞在他與祈錦鈅、莉婭，謝和弦懇求媒體放過，多問問工作、音樂方面的問題，並表示4月1至3日會出席恆春墾丁大灣遊憩區舉行的「台灣祭2022 Taiwan Music Festival」。