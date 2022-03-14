KKday推高鐵假期最高現折888元！五星飯店加車票1457元起
疫情影響無法出國，國旅繼續夯！KKday近期推出「高鐵假期」套裝行程，民眾可從全台各大高鐵站出發，搭配來回車票與各類精選住宿、租車、旅遊體驗商品，消費滿額最高現折888元，下單後還能同步累積KKday Points、台灣高鐵TGo點數，優惠折上折！另有五星住宿加高鐵來回車票，自由行二日每人只要1457元起，鎖定年輕、親子兩大客群，獨家推出台灣祭、包場夜宿Xpark高鐵自由行優惠價，各祭出7.7折、6.6折的超殺回饋，全力搶攻即將到來的清明連假與春夏旅遊旺季。
記者張勵德/綜合報導
2022-03-14 07:30:00
根據KKday統計，近來國內疫情逐漸穩定，整體業績已超越去年5月中本土疫情爆發前的水準，開春後站上流量更較去年同期成長3倍，看好國旅市場再爆發，以及民眾對於跨縣市旅遊的旺盛需求，這次推出「高鐵假期」套裝行程，主打三大超值方案，包括「全台飯店二日自由行」車票加五星住宿每人1457元起，一次搜羅全台破百家熱門飯店，包括台北晶華酒店、台北時代寓所、南投日月潭雲品溫泉酒店、台南友愛街旅館、台中大毅老爺行旅、台南香格里拉遠東國際大飯店、高雄福華大飯店、高雄義大皇家酒店等。另外也有「和運＆格上租車自駕遊」車票加租車每人726元起，以及「人氣景點主題遊」車票加遊程每人1620元起，包括浪漫台三線、東勢林場、大雪山森林遊樂區等戶外自然體驗。
而即將到來的清明連假，KKday獨家開賣「2022台灣祭」高鐵來回車票＋墾丁五星福華飯店2～4日自由行，加碼購台灣祭限定商品，每人最低只要1953元。透過KKday平台下訂使用折扣碼 「XJ7LGD」可再享9.5折！「2022台灣祭」為今年度最大音樂盛事，延續春吶的樂團精神，將於4月1日至4月3日在屏東墾丁南灣休憩區熱鬧開唱，並邀請近百組原創音樂人與樂團齊聚南台灣，包括張震嶽、滅火器、玖壹壹、美秀集團、張三李四等超強華麗卡司，KKday更針對演場會，推出各種優惠，包含多日住宿與單日來回接駁專案！
除了台灣祭外，KKday再與COZZI Blu和逸飯店桃園館、Xpark水生公園獨家跨界合作，共同推出「Blu Night宿海奇遇」星級海洋系夜宿Xpark超強企劃，主打全台唯一有故事的沉浸式水族冒險體驗，讓大小朋友一同夜訪Xpark，揭開都市型水族館如何運營的神秘面紗，並規劃豪華海洋系眠旅，由和逸飯店獨家操刀，研發兼顧造型與隱私的溫馨睡窩「宿曦小窩」、搭配高端充氣床墊，更獻上豐盛的一泊三食，含迎賓小點、自助百匯晚餐、暖心宵夜及隔日自助百匯早餐。
「Blu Night宿海奇遇」獨家高鐵自由行結合夜間包場水族館冒險體驗、夜宿Xpark、星級住宿&餐食服務與高鐵來回車票，超值價6.6折、每人10063元起，將由KKday專屬領隊高規格帶領，15人成團，即日起至4月29日，每週二、五出發。
為了歡慶高鐵國旅聯票上線滿週年，KKday除了推出全時段高鐵票75折起優惠外，再祭出天天加碼KKday Points 15倍送、週週抽高鐵不限站點乘車券，更有獨家 Xpark高鐵聯票組合，多樣優惠組合比單買高鐵車票還划算。