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麥當勞「隱藏甜點」曝光！店員愣：沒聽過　這11間才有賣

▲麥當勞憑藉獨特的薯條風味以及時不時推出新產品，在台灣穩坐速食業龍頭的寶座。（圖/記者張嘉哲攝）
▲麥當勞憑藉獨特的薯條風味以及時不時推出新產品，在台灣穩坐速食業龍頭的寶座。（圖/記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-03-14 09:39:15

麥當勞憑藉獨特的薯條風味以及時不時推出新產品，在台灣穩坐速食業龍頭的寶座。不過，近日麥當勞一款「隱藏甜點」卻在網路上掀起討論，即是以蛋捲冰淇淋所延伸出來的「冰心雪糕」，甚至連不少年輕的店員面臨顧客點該餐時，直呼「完全沒聽過.....」場面一度尷尬，也釣出內行人解密。

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一名網友在Tik Tok貼文指出「麥當勞竟然有冰心雪糕，你們有吃過嗎？它就是經典的蛋捲冰淇淋，外層再裹上巧克力醬，吃起來甜度還蠻高的，而且這一支雪糕才賣25元，真的是很過癮，據說台灣只有11間門市可以買到喔！」

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▲網友發現麥當勞有販售甜品「冰心雪糕」，甚至連年輕一輩的店員也完全不知道。（圖/Tik Tok＠tong_dailyfood）
貼文一出，網友紛紛回應「就是它！上次客人點這個我整個無言，想說根本沒聽過是要怎麼做，後來才知道有別的分店有」、「我幼稚園時一隻是銅板價12塊，價格也跟著我長大了」、「看起來好好吃，還真的沒吃過欸」、「我在高雄夢時代有買過，真的好吃」、「這個消失很久了欸，我以為沒賣了」、「還以為沒賣了....之前店員就跟我說沒有了，沒想到還有」。

而原來，這款冰心雪糕過往就曾經在全台販售，但後來僅改以麥當勞「點心站」門市才提供商品，《NOWnews》記者實際查詢發現，目前全台僅有11間點心站門市可以購買到這款「冰心雪糕」，民眾下次若想吃該款冰品，可就不要在跑錯門市囉。（編輯：張嘉哲）

▲冰心雪糕。（圖/NOWnews製）
▲冰心雪糕全台麥當勞販售門市一次看。（圖/NOWnews製）
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