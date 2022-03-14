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清除塑膠微粒大行動　森崴能源、海管處籲減塑救地球

▲桃園市海管處長林立昌出席森崴能源淨灘活動，呼籲全民減塑救地球。(圖/森崴能源提供)
▲桃園市海管處長林立昌出席森崴能源淨灘活動，呼籲全民減塑救地球。(圖/森崴能源提供)

生活中心/綜合報導

2022-03-14 10:30:14

森崴能源為落實ESG（環境、社會、公司治理），除成立森林自然資源公司投入林地造林、辦公室綠化，更不忘保護海洋生態；森崴能源總經理胡惠森於植樹節當天率領員工及各界好友前往桃園竹圍海邊，進行春季淨灘，撿拾塑膠微粒，為地球環保盡一份心。

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身為地球村的企業公民，森崴能源實踐「保護地球、永續發展、綠能減碳、潔淨能源」的經營理念，員工每年自發性地參與多場淨灘、淨河活動；今年更與桃園市政府海岸管理工程處、掃海機器人「台灣湛藍海洋聯盟」（湛團隊）合作，擴及海洋垃圾清除，並深化對海洋垃圾、塑膠微粒的分析及處理教育，期許發揮品牌影響力，籲請國人一起減塑、降低對海洋生態之危害。

▲森崴能源竹圍淨灘，湛團隊展示有森崴LOGO的掃海機器人(湛鬥機)。(圖/森崴能源提供)
▲森崴能源竹圍淨灘，湛團隊展示有森崴LOGO的掃海機器人(湛鬥機)。(圖/森崴能源提供)
桃園市海管處長林立昌指出，近三年觀察，九成海洋垃圾都為塑膠，其中以寶特瓶、塑膠瓶蓋、一次性塑膠袋及杯碗居前三名，一個塑膠袋分解至少20年、寶特瓶更費時450年；因此，為減少海洋汙染，請大家記得每天多省一個塑膠袋，能少用就盡量別用。

森崴能源表示，塑膠垃圾被稱為「海洋生物的沉默殺手」，全球每年約有900至 1200萬噸的塑膠垃圾流入海中，平均每分鐘一台卡車的垃圾往海裡傾倒，超過 800種海洋物種受到海洋塑膠汙染影響，15%海洋物種瀕臨滅種危機；聯合國預估2050年，海洋中的廢棄塑膠數量，將比海中魚類還要多，搶救海洋生態已是人類迫不及待的責任。

為符合國際淨零碳排目標，森崴能源除了致力發展再生能源、節能減碳、淨灘淨河、辦公室綠化，成立了森林自然資源公司，將積極投入造林計畫，創造更多森林碳匯；藉由森林林地的保育利用，讓森林碳匯抵扣碳排朝向碳中和，進一步達成2050淨零目標。

正崴集團子公司的森崴能源，擁有豐富的工程經驗與專業能源技術整合團隊，發展最優質的再生能源與潔淨能源服務，帶動台灣能源轉型；每年數次的淨灘，吸引了志同道合好友參與，除海管處、湛團隊，還包括前桃園縣長吳志揚、台大EMBA 106C、工商建研會、僑光科大、週週來騎車車隊、正崴精密等，這次的淨灘重點就是清除細微塑膠。

▲森崴能源總經理胡惠森說明細微塑膠對海洋生物和人類的危害。(圖/森崴能源提供）
▲森崴能源總經理胡惠森說明細微塑膠對海洋生物和人類的危害。(圖/森崴能源提供）
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