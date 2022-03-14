清除塑膠微粒大行動　森崴能源、海管處籲減塑救地球

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桃園市海管處長林立昌指出，近三年觀察，九成海洋垃圾都為塑膠，其中以寶特瓶、塑膠瓶蓋、一次性塑膠袋及杯碗居前三名，一個塑膠袋分解至少20年、寶特瓶更費時450年；因此，為減少海洋汙染，請大家記得每天多省一個塑膠袋，能少用就盡量別用。
森崴能源表示，塑膠垃圾被稱為「海洋生物的沉默殺手」，全球每年約有900至 1200萬噸的塑膠垃圾流入海中，平均每分鐘一台卡車的垃圾往海裡傾倒，超過 800種海洋物種受到海洋塑膠汙染影響，15%海洋物種瀕臨滅種危機；聯合國預估2050年，海洋中的廢棄塑膠數量，將比海中魚類還要多，搶救海洋生態已是人類迫不及待的責任。
為符合國際淨零碳排目標，森崴能源除了致力發展再生能源、節能減碳、淨灘淨河、辦公室綠化，成立了森林自然資源公司，將積極投入造林計畫，創造更多森林碳匯；藉由森林林地的保育利用，讓森林碳匯抵扣碳排朝向碳中和，進一步達成2050淨零目標。
正崴集團子公司的森崴能源，擁有豐富的工程經驗與專業能源技術整合團隊，發展最優質的再生能源與潔淨能源服務，帶動台灣能源轉型；每年數次的淨灘，吸引了志同道合好友參與，除海管處、湛團隊，還包括前桃園縣長吳志揚、台大EMBA 106C、工商建研會、僑光科大、週週來騎車車隊、正崴精密等，這次的淨灘重點就是清除細微塑膠。