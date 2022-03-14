特企／從「齒」做起！5D AI口腔評估 精準健康投資
身處疫情時代，「健康」又成為國人首要關注的議題，為了保持良好健康狀態，定期健檢就顯得格外重要!但注重「身體」健康同時卻很常忽略同樣重要的牙齒檢查！星采牙醫診所傅冠綸院長表示，許多慢性疾病都與口腔問題有一定程度的關係，像是失智症、心臟病、糖尿病等等，所以前往牙科看診，不該再是「牙痛了，再去看牙醫就好」或是「平常都有確實刷牙，沒事不需要看牙吧」等消極觀念，而應轉為主動積極的預防心態，提早預防。
為了不錯失治療的黃金期，民眾現在也可透過新推出的「5D AI口腔評估」來進行初步的檢查分析，僅需5分鐘即可快速完成口腔5D掃描，搭配高科技的AI智能分析技術，能夠全方位了解牙齒狀況，解析並找到隱藏牙齒問題，方便之後醫師與患者溝通相關保養及治療計畫，而現在像是星醫美學院就有提供這樣的服務。
另外，由於牙齒的排列是否整齊，與我們的健康息息相關，除了民眾熟知的暴牙、下顎後縮、歪臉等顯性需求外，其實也會往內涉及到呼吸道疾病、心理疾病、發育不良等深層問題，所以牙齒矯正一直是民眾熱門詢問的治療之一。如果不確定自身的牙齒狀況，也可以先透過完善的口腔健檢報告進行初步評估，選擇適合自己的矯正治療，除了耳熟能詳的傳統矯正和隱適美外，民眾現在也多了Ya!Smile二代隱形矯正的新選擇，除了保留一代隱形矯正美觀、舒適的優點，還多了AI遠端關懷系統，矯正者可以透過居家掃描器ScanBox在家定期拍攝牙況，上傳至APP遠端進行追蹤與醫生確認配戴進度，可彈性的進行線上評估或是安排回診檢查，在高科技模擬數位製模與AI監測技術下，友善客製適合的矯正方案，大大提升牙齒矯正的達成效率，讓投資健康的費用有效回歸自身健康，也讓生活步調緊湊的民眾們，不再擔憂矯正計畫是否會因為無法配合回診及無專人查看牙況而拉長治療周期。