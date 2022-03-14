為何早餐店不開到晚上？內行抖「1夯店」笑了：還真的有
俗話說「一日之計在於晨」，許多人喜歡特地早起吃早餐，開啟新的一天，不過就有一名網友對早餐店的品項十分著迷，因此很好奇為什麼早餐店不願意開到晚上，貼文曝光後，立即有網友突破盲點，直言：「永和豆漿有凌晨到早上的啊」、「現在一堆豆漿店都馬三明治蛋餅什麼都有」。
編輯中心/綜合報導
2022-03-14 12:23:15
該名網友昨（13）日在PTT貼文，他以「早餐店幹嘛不開到晚上」為題，表示因為太喜歡吃早餐店，因此對於早餐店沒有開到晚上這件事感到很困擾，怒問：「為什麼沒什麼早餐店開到晚上蛤！你各位難道不會想晚餐時間喝大冰奶嗎？」
貼文一出，網友紛紛留言，「人家叫早餐店」、「開到晚上還能叫早餐店嗎」、「早上叫早餐店，晚上就叫晚餐店囉」、「很操，要輪三班是不是」、「我懂QQ超愛早餐店」、「去開一間就知道划不划算了」、「營業時間拉長到晚上需要雙倍人力成本，而且晚餐時段業績比早上差，等於晚上是賠錢賣」、「會累死吧，還要備料這樣怎麼休息」。
不過，也有人突破盲點，「永和豆漿有凌晨到早上的啊」、「開24小時的豆漿店表示⋯」「永和豆漿那種也是有蛋餅、吐司可以點」、「現在一堆豆漿店都馬三明治蛋餅什麼都有」、「大學周邊常有24小時的西式早餐」、「永和豆漿啊，最愛的宵夜」、「xx豆漿你要的咖啡蛋餅漢堡都有」。（編輯：賴禹妡）