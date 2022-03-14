當季金鑽鳳梨汁多味美 超市購買「隱藏版服務」超省事

楓康超市販賣各式生鮮蔬果，品質優良加上藥檢合格，廣受許多民喜愛，沒想到的是，還有提供一樣「隱藏版服務」。用過這項服務的消費者都大讚「揪甘心、很省事」。

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走進超市，映入眼簾的是大量黃澄澄鳳梨，堆疊如山，畫面相當震撼，鳳梨盛產的氣味相當濃厚。金鑽鳳梨盛產期約三個月，從現在起至五月，是鳳梨汁多、酸味低、甜度高的最佳賞味期。別小看水果在超市的銷售量，單就鳳梨一種，單單三個月產季，全台48家門市銷售量，就高達40噸，以一顆1.4公斤換算，三個月吃掉28,571顆，可見超市鳳梨相當受大眾喜愛。

當季鳳梨超好吃，只是怎麼削皮是一大困擾。日前就有網友分享，前往超市購物時，聽到廣播「請支援削鳳梨」，讓他很好奇。後來看見一名家庭主婦將挑好的鳳梨交給店員，並叮囑幾句後，不久就見兩盒削好皮、切好片的鳳梨交到客人手上。原來，超市有代客削皮的「隱藏版服務」，買好鳳梨不用再煩惱削皮問題，可以請店員代為削皮、切片。