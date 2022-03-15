白色情人節《黃金歲月》大發閃光彈 兩對CP吻戲甜膩爆棚
民視八點檔《黃金歲月》上週五(11日)播出收視大開紅盤，平均收視5.15、最高一分鐘6.25，超過187萬人收看，坐穩收視排行冠軍。今天(14日)迎接白色情人節，將帶給觀眾滿滿的甜膩幸福感，劇中深受觀眾喜愛的以及「邦如CP」黃文星及張家瑋將在劇中獻出甜甜之吻，演員群喊話要觀眾今晚帶墨鏡，免得被閃光彈閃爆眼球。
娛樂中心/綜合報導
2022-03-15 00:00:00
劇中近期鬧彆扭的「豪婷CP」傅子純跟蘇晏霈，被同事羅子惟安排到宜蘭赫蒂法莊園體驗愛情鎖，希望兩人趕快重修舊好。蘇晏霈表示這一場傅子純事前做足準備，因為上一次拍攝傅子純跟她在街頭擁吻，因為從早拍到晚，導致鬍渣讓她嘴巴周遭都發炎，這一次傅子純還自備電動刮鬍刀，劇組也怕傅子純忘記帶，還多帶備用的拋棄式刮鬍刀，等到日戲拍完後，最後在拍吻戲之前，導演還提醒說「就是現在!可以刮鬍子了」；蘇晏霈事後說真的感覺差好多喔，「這一次的吻戲舒服多了」。
兩位第一次到宜蘭外景拍攝浪漫戲，蘇晏霈說真的很像外出郊遊，而且莊園內綠油油的草皮跟花香氣，讓她好像在度假一樣。傅子純則笑說以前拍吻戲還沒遇過會把對方刮傷的問題，這一次也算是學到了，現在就算沒有拍吻戲，也是把刮鬍刀放隨身包了，以備不時之需。
而張家瑋跟黃文星在劇中則是被笑稱「勝女直球對決木魚」，因為劇中張家瑋對黃文星多次告白也被多次發好人卡，不少觀眾讚「張家瑋是新時代女性，勇敢追愛!」而黃文星今晚播出將被張家瑋在街頭營救，導致她受傷送醫，兩人將在病床前發生定情之吻。這一場吻戲浪漫直逼「豪婷CP」，黃文星表示這是第二部戲跟張家瑋KISS，兩人很有默契，一次就完成，只是前面他要公主抱對方跑百米，然後又是自責淚崩，讓他不好意思說「讓張家瑋碰到鼻水跟淚水」，而張家瑋則大方的說「為了戲好，我沒問題的!」。