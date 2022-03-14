10年耗資67.5億 士林北藝中心開鑼酬神戲試營運
歷經10年、耗資67.5億打造，台北表演藝術中心於11日正式試營運，並於試營運開演酬神戲，北藝中心表示，希望以士林在地出發，連結社區，期盼地方神明保佑營運順利，也歡迎在地居民走入北藝中心就如同拜訪鄰里一般，同時培育台灣在地優秀的藝文產業人才。
記者黃仁杰／台北報導
2022-03-14 16:55:50
北藝中心以球型浮空空間蔚為話題，經過10年打造正式試營運，為祈求試營運順利，北藝中心試營運當日邀請士林街福德宮「福德正神」、慈諴宮「媽祖」、神農宮「神農大帝與福德正神」、芝山岩惠濟宮「開漳聖王」等地方宮廟主神觀賞「酬神戲」，希望地方神明保佑北藝中心試營運一切順利。
北藝中心董事長劉若瑀表示，酬神看戲是要與士林在地的神祇做連結，表演的起源本來就是從給神看演出的祭典開始，所以先邀請士林的東道主，試營運就是要打開門歡迎在地的朋友，和鄰里表達友善，讓居民安心，更希望銜接地氣。
試營運首場演出團隊阮劇團表示，《熱天酣眠》的設定正是在廟埕前發生的故事，能夠邀請真正的神明一同來看戲，是非常榮幸的事情，也期待北藝中心未來可帶來更多精彩的展演。
對北藝中心的未來定位與期許，劉若瑀表示，北藝中心作為首都表演藝術中心，歡迎所有民眾前來，是士林區及蹹北市的大客廳，歡迎大家走進北藝中心，如拜訪鄰居一樣親近，未來將致力人才培育，重點落在陪伴年輕人創作，提供平台與機會，創作多元及具全民共感的作品。
劉若瑀強調，培育人才並不馬上要求成果，能讓年輕人藉由陪伴到逐漸成熟的過程，從北藝中心站上世界舞臺，讓台灣自己成為國際地標。