曾莞婷螢幕CP成真？紀言愷情人節示愛「忘不了她」

TVBS八點檔《機智校園生活》螢幕CP成真？劇裡飾演訓導主任「米蘭達」的曾莞婷與體育老師「紀旭誠」的JR紀言愷，在劇中的感情戲一波三折，就算編劇試圖讓曾莞婷和小鮮肉盧彥澤在一起，但觀眾依舊不斷支持螢幕CP，盼「紀米戀」能開花結果，兩人好交情也延伸到幕後，他們在白色情人節前夕在臉書上互相CUE對方，表示「今天一定要徹底問清楚」，有趣互動引發網友熱議。





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▲JR與曾莞婷（右）劇中的「紀米戀」，讓不少粉絲都敲碗希望他們可以在劇中在一起。（圖／經紀公司提供）

▲JR與曾莞婷（左）在劇中的互動吸引許多粉絲支持。（圖／TVBS提供）

曾莞婷在劇中飾演單戀JR紀言愷的訓導主任，不斷製造機會和紀老師巧遇，卻屢屢被拒絕，编劇因而將米蘭達轉而發展其他新的姊弟戀，但不少觀眾卻依舊敲碗，希望可以讓兩人在一起，為了滿足粉絲的願望，紀老師與米蘭達主任在白色情人節前夕，透過社群平台以空中傳情的方式，滿足粉絲的願望，讓觀眾也能看到他們戲外的好感情。





曾莞婷在臉書寫下「今天下班之後老紀主動約我，說明天有話跟我說，這一次應該不是像上次一樣誤會了對吧！也不是約錯了，等待的這一天終於來了，今天我要好好的保養」。而JR紀言愷也俏皮互動寫出，「這件事不能再拖了，今天一定要向主任徹底問清楚」，來滿足觀眾敲碗的「紀米戀」感情線。





▲曾莞婷工作後都積極保養，而她也推薦給JR一起使用她的秘密武器。（圖／經紀公司提供）

▲紀言愷成為人夫後保養也不偷懶，依舊帥氣逼人。（圖／經紀公司提供）

結果真相揭曉，原來她們私下就是好朋友，曾莞婷對保養很有一套，副業研發了美容產品，特別推薦給JR紀言愷，他用到愛不釋手，特別私下找她討教保養祕訣，就連拍戲現場的燈光師都大讚，兩人的好皮膚幫他們省下很多打燈的時間，紀言愷也表示「用過之後再也忘不了」，才會私約她見面研究保養技巧，有趣互動讓粉絲看到露出姨母笑。



