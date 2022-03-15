瘦子E.SO自曝喜歡睡外面 撇演唱會脫衣服看中「歹徒帽」
▲代言王瘦子E.SO出席MARC JACOBS 2022春季全新Monogram圖騰系列期間限定快閃店開幕，害羞穿上鮮少嘗試的Logo造型，現場看中「歹徒帽」直喊想戴去滑雪。面對媒體提問小巨蛋演唱會進度，倒是自己大方反問「脫衣服嗎？」自曝「單純喜歡睡外面」的他透露白色情人節才去野營。（圖／記者蕭涵云攝）
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▲代言王瘦子E.SO出席MARC JACOBS 2022春季全新Monogram圖騰系列期間限定快閃店開幕，害羞穿上鮮少嘗試的Logo造型，現場看中「歹徒帽」直喊想戴去滑雪。面對媒體提問小巨蛋演唱會進度，倒是自己大方反問「脫衣服嗎？」自曝「單純喜歡睡外面」的他透露白色情人節才去野營。（圖／記者蕭涵云攝）
手握16項代言，去年吸金近千萬元榮登代言王的瘦子E.SO，今（15）日出席MARC JACOBS 2022春季全新Monogram圖騰系列期間限定快閃店開幕，難得穿上一身Logo造型的他面露害羞神情，直說私下不愛張揚的裝扮，透露不少廠商貼心贈送印有他名字的商品「其實我都不敢用」，更直率表示不曾想穿情侶裝，「若對方會要求代表頻率不合、不是適合的對象」。面對媒體提問今年8月將在小巨蛋登場的演唱會進度，他倒是自己大方反問「脫衣服嗎？」直說大家只關心裸露；熱衷戶外運動的瘦子白色情人節才去野營，自曝「單純喜歡睡外面」，現場看中「歹徒帽」直喊想戴去滑雪。
私下不愛張揚裝扮的瘦子E.SO，難得穿上一身Logo造型，現場分享打扮時髦的潮流撇步，認為穿搭要「凸顯重點」，直言大圖騰的成套穿搭，「對我來說太多，所以除了上衣和外套外，褲子和鞋款就都選擇素面設計來搭配」。 ▲瘦子E.SO為MARC JACOBS 2022春季全新Monogram圖騰系列，期間限定快閃店開幕站台。（圖／記者蕭涵云攝） 瘦子E.SO現場透露不少廠商貼心贈送印有他名字的商品，「其實我都不敢用」，更直率表示不曾想過要穿情侶裝，「若對方會要求代表頻率不合、不是適合的對象」。 ▲對於時興的成套老花穿搭，瘦子直言自己不適合，特別以素面下身平衡視覺效果。（圖／記者蕭涵云攝）
面對媒體提問今年8月將在小巨蛋登場的演唱會進度，他第一反應竟是大方反問「脫衣服嗎？」直說大家只關心裸露；熱衷戶外運動的瘦子透露，昨天白色情人節才去野營一個晚上，自曝不喜歡在家躺床，就是「單純喜歡睡外面」。
經營木柵Made Man酒吧的瘦子E.SO，帶逛品牌暱稱也是MJ的MARC JACOBS，2022春季全新Monogram圖騰系列期間限定快閃店，稱讚春季限量的螢光粉紅色和黑白色彩很鮮明，「不管男生女生都有很多選擇」，有很多尺寸包包也相當實用。他透露私心偏好小Logo款式，現場看中「歹徒帽」直喊想戴去滑雪。
▲雖然受訪時大方自cue演唱會脫衣服議題，但現場脫衣拍照時瘦子仍面露害羞。（圖／記者蕭涵云攝） ▲雖然平時少穿大Logo款式，但瘦子欣賞MARC JACOBS將字母串聯成像鏈條造型的圖騰。（圖／記者蕭涵云攝） MARC JACOBS 2022春季全新Monogram圖騰系列，將品牌名英文字母重新設計排列成滿版圖騰，呼應現今「老花」熱潮。提倡無性別的個人主義、中性自由穿搭，以100%羊毛、棉質斜紋布和純棉材質，設計出直筒廓型的休閒版型，不只可拉長身材線條、穿著更舒適有型。被瘦子點名的「歹徒帽」，是最早英國士兵拿來禦寒使用的「巴拉克拉瓦面罩帽」，MARC JACOBS採義大利織紋monogram設計，台灣限量兩色、各限量兩頂。 ▲瘦子相中的「歹徒帽」，已成為近期各大精品熱賣的潮流配件。（圖／記者蕭涵云攝）
亮點商品還包括延續大受歡迎的The color系列，為棉T換上全新印花；棉質斜紋布打造緹花工裝，原本放置畫筆、工具類的口袋設計，帶來功能性十足的造型；帽T不只搭配充滿條碼趣味的全新標籤，還在附帽後處理鬆緊帶小細節，即使不戴也不會造成領口後傾的不適感；而毛茸茸的外套以裡針織布搭配外刷絨面料，再以品牌Logo包邊配上之前運動系列的塑料標籤。
▲品牌大賣的托特包，當然也不能錯過monogram設計，附揹帶又有拉鍊的設計，相當實用。（圖／記者蕭涵云攝） ▲MARC JACOBS 2022春季全新Monogram圖騰系列，除了服飾單品與包款配件，連漁夫帽到絲襪都一應俱全。（圖／記者蕭涵云攝） ▲MARC JACOBS 2022春季全新Monogram圖騰系列，將於3/15～4/5在新光三越台北信義新天地A11快閃。（圖／記者蕭涵云攝）