西餐廳「湯匙缺1角」啥意思？網曝真實用途：內行才會懂
西餐廳擺盤精緻、菜品多樣，別緻的美食所使用得工具也相當考究，就有位網友前往義式連鎖餐廳古拉爵用餐，發現品嚐甜品所用的湯匙相當特殊，其中一邊有看起來似設計過的凹痕，故上網詢問眾人其作用，果不然有內行網友跳出來解釋，此湯匙名叫「美食家湯匙」。
原PO於Dcard中發文，表示自己久違來吃古拉爵，該店核桃蘋果蛋糕香氣非常濃郁、好吃，吃完後發覺自己使用的餐具較以往湯匙不同，湯匙的右邊有個特別的內凹設計，向服務生詢問後未得理想答案，於是發文詢問「湯匙的凹凹是做什麼的？」
許多網友創意回覆「撞凹的吧」、「我昨天咬的，沒想到他們居然還留著」。據了解，實際上這湯匙名為「美食家湯匙（GOURMET SPOON）」，一般可用做甜點匙、醬汁匙、魚刀及奶油刀，而右邊的特殊設計則是讓饕客將醬汁舀起，再透過此缺口將醬汁上層的浮油倒出，此外在西餐廳用餐時，若店員附上了美食家湯匙，即意味著主廚鼓勵顧客品嚐該道餐點的特殊醬料。
自稱曾於古拉爵上班過的網友表示，「前古拉爵員工路過！我們店裡這隻只用來給提拉米蘇，我們都叫它提拉匙，但數量超少，後來根本就直接給小湯匙了」。（編輯：李惠婷）