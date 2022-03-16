NOW早報／癡等24年娶回大S！具俊曄首吐心裡話　網全讚爆

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隔離第6天，具俊曄昨下午在IG發文，介紹之前發行的NFT作品，為1990年代自己繪製的專輯封面再重製，文末寫下：「非常感謝大家的支持！」似乎除了謝謝大家對作品的回饋，也感激這段時間各方的關心與愛護，該句話亦被韓媒報導是與大S結婚後的首度回應，也讓不少台灣網友湧入留言「歡迎來到台灣！」
具俊曄日前PO出一張在防疫旅館的照片，房間桌子上擺著一本書，書名為《신공략 중국어1，中文新功略1》，一旁還有寫的密密麻麻的筆記本，顯示為了大S等台灣親友正努力惡補中文，而依據書籍內容，他的中文程度為初級。
今日天氣／全台天氣多雲到晴！西半部日夜溫差大要注意
中央氣象局今（16）日表示，今天各地大多仍為多雲到晴的天氣，午後由於熱對流作用，中部以北及東半部山區會有零星短暫陣雨，夜間至清晨期間，東半部地區也有局部短暫降雨，整體而言，降雨機率不會太高；溫度方面，白天溫暖偏熱，西半部高溫落在29度至31度左右，東半部約為26、27度；各地低溫約為18度至22度，稍有涼意，須留意日夜溫度變化。
空姐老婆「和潮男逛街被拍」 曾國城氣炸回應了
曾國城手握5座金鐘獎，快煮麵副業獲利可觀，與空姐老婆劉晏鈴結縭近17年，育有1子1女，事業與家庭雙贏。有媒體報導，近日劉晏鈴被一名潮男開著曾國城的保時捷外出血拚，對此，曾國城做出回應。
針對老婆被直擊與潮男逛街的報導，曾國城非常不爽，向《三立新聞》火大表示：「我老婆要劈腿早就劈腿了，硬要往那方向寫。」還氣到飆國罵，他解釋，潮男是兒子的羽球教練，與對方是好兄弟，籲外界不要過度聯想。《NOWnews今日新聞》詢問曾國城經紀人，對方回：「他是兒子（德德）的羽球教練，懇請媒體不要再報導。」
曾國城年輕時有不少花邊新聞，直到2005年和交往多年的女友劉晏鈴步入禮堂，才收起玩性，婚後也成為愛妻顧家的好男人，2017年初，劉晏鈴就醫發現子宮長了2顆各5公分的肌瘤，必須手術，曾國城事後透露，那段時間常利用錄影空檔打電話關心老婆，也父兼母職帶小孩上學，疼惜劉晏鈴之情溢於言表。
中一中學生會要求道歉！王浩宇回應了 網友卻罵翻
中一中音樂課師生衝突事件，高雄市議員參選人王浩宇指稱，導火線是學生用藝人白雲照片搭配牽亡歌、惡意取笑老師。他並質問做報告的學生「你的良心不會痛嗎？」但事後證實王浩宇的爆料是烏龍一場，台中一中學生會要求他公開澄清，對此，王浩宇在臉書道歉，卻被網友批評顧左右而言他。
王浩宇前晚在臉書貼文，指中一中事件係老師因長相長期被學生霸凌取綽號，陳姓學生報告時刻意放了藝人白雲照片，並搭配牽亡歌，才導致老師情緒失控。他並強調「資優生不一定就是對的」、「同學請適可而止，取笑人家長相還在媒體帶風向，你的良心不會痛嗎？」網路風向因此一面倒、批評學生太惡劣。
但依據學生（15日）公開的原始報告，該份作業是一份正常的簡報檔，裡面有王力宏和古人的哏圖，但沒有任何嘲笑老師的內容，師生爭執點在超出課程學習範圍與學生報告時唸課文。網友洗爆王浩宇臉書，批評「最該適可而止的是你」、「霸凌無辜的學生，你的良心不會痛嗎？」王浩宇緊急撤文，被網友批評他敢做不敢當。
昨晚一中學生會發出書面聲明，強調5名學生已經同意依校內正式管道，由校事會議決議是否由調查小組進行調查，並在事件終結後由校方對外公佈資訊。學生會同時指王浩宇不實指控、嚴重傷害4位學生（製作報告者）的名譽，要求澄清與道歉。王浩宇15日在臉書發文，承認不該聽信校友相關討論就發言評論，有必要向當事學生道歉。但他也認為，老師確實沒有違反任何教學規定，學生和她發生衝突、拍攝PO網，造成後續對老師的各種公審、言語霸凌，實在沒有必要。並指「連大法官都說學生錄影站不住腳」。
網友看了王浩宇的「道歉文」卻更火了，質疑他「道歉就道歉，還要各打五十大板，真有你的」、「你是怕你這裡火燒的不夠旺嗎？」、「你聽信校友相關討論，就發言評論讓人轉發造成輿論，造成後續對這些學生的各種言語霸凌，你就非常有必要？」
公視片庫被誤刪「近5年新聞全空」 4點聲明回應
今（15）日傳出公視新聞片庫資料嚴重遺失，公視新聞部、客家電視台、公視台語台，從2016年起至今年1月，以數位建檔的近42萬筆新聞資料畫面，遭到外包資訊公司人員誤刪，且沒有備份，若未來要使用，恐怕需對外購買。對此，公視也向《NOWnews今日新聞》透露細節。
公視表示2月初發現新聞片庫異常，導致2016到2021年間，部分新聞資料遺失，但節目影音資料並未受到影響。此新聞片庫資料計有42萬4千餘筆，本次資料損毀計約10萬筆，包含公視新聞部72,456筆、客家電視台計31,220筆，其餘32萬筆可以從本會IBM磁帶櫃及影音網站取回，透露11日又已尋回2萬餘筆，至今仍有近8萬筆資料遺失。
公視強調第一時間已要求合作廠商說明，並進行調查，確認資料影響區間及擬定替代方案作業流程，先後通報資安主管機關NCC與本會主管機關文化部，同時於2月董事會，進行專案報告。至於廠商疏失造成的損失，也已經委請律師研議後續求償事宜。
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