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老家挖出30年藥酒！3種毒蛇塞爆瓶罐　內行見細節全發毛

▲網友分享從朋友老家挖出一瓶30年毒酒，結果其亮點引發眾人討論。（圖/爆廢公社）
▲網友分享從朋友老家挖出一瓶30年毒酒，結果其亮點引發眾人討論。（圖/爆廢公社）

編輯中心/綜合報導

2022-03-16 07:35:54

時常我們在打掃家裡時，總會在許多倉庫、儲藏室等地發挖出陳年老物，例如過往有人翻出以前的鈔票、地契等等。而近日，就有網友分享自己整理老家時，挖出一瓶長達30年的毒蛇藥酒，沒想到眾人看完照片之後卻驚喊「先不要打開」其貼文引發熱烈討論。

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原PO在臉書社團「爆廢公社」貼文指出「在朋友老家挖到這罐，據說應該是有30年的歷史，甚至更久，裡面有好幾種蛇，這可以喝嗎？」只見貼出的照片，透明的玻璃瓶罐內，塞滿大大小小的毒蛇，種類包括眼鏡蛇、雨傘節、龜殼花等等，目測至少10條在裡頭，且尺寸有大有小，相當驚人。

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▲網友在朋友老家挖出一瓶陳年毒蛇酒，結果有網友意外發現上面有一隻蛇，頭沒有完全浸泡酒內。（圖/爆廢公社）
貼文一出後，不少網友大開眼界「什麼鬼啊＝＝怎有這種東西.......」、「放30年？哪能喝啊」、「這個真的是不要亂喝，請直接丟掉」、「完全不懂這種東西的價值＝＝」、「確定是酒嗎？說不定是福馬林」、「是有聽過人家說毒蛇酒不會中毒.....但這瓶就算沒毒也讓人看了就不想喝」。

另外，也有內行人發現照片細節「有一隻頭沒有在酒裡面欸＝＝不要亂開」、「1.開罐小心，不曉得會不會復活。2.要喝請確認口內無傷口，免得中毒疑慮。3.也許可以考慮賣了」、「小心頭部沒有泡到那隻啊，這樣活著的機率還是有的」、「上面那隻......頭部沒有在下面喔，建議交給專人處理吧」。（編輯：張嘉哲）

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