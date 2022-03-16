具俊曄加持！小S新歌《九九乘法表》爆紅 2疑點反被抓包
藝人小S近日發行自己的新專輯，其中專輯中一首《九九乘法表》因為歌詞淺顯易懂，搭配洗腦旋律以及小S獨特唱腔，引發廣大討論，小S也邀集明星好友一起來挑戰背出九九乘法表，連姐夫具俊曄15日晚間也跟上，讓該曲點閱率瞬間暴衝。不過，就有網友聽完之後反而抓包2項疑點，笑瘋直呼「只有小S能超越小S」。
具俊曄15日在IG發出自己個人影片，這也是他來台之後首露面公開談話，他說「小姨子，恭喜出新專輯」，接著就開始用韓文背出2倍數的九九乘法表，超級流利的韓文讓不少網友大讚「姐夫的情義相挺」！連小S也忍不住誇讚「歐巴真的太帥」。
隨後歌曲熱度發酵，不少網友立刻前往YouTube聽這首《九九乘法表》，沒想到卻被網友抓包兩個疑點，其一，歌曲唱到1分01秒時，原本歌詞為6X5=30，結果小S誤唱為6X5=40；其二，歌曲唱到1分58秒時，歌詞唱著「Like你買了7個9元的東西，你就可以用到7X9」結果疑似歌詞太過搞笑，連小S自己都忍不住笑場。
讓不少網友抓包疑點後在MV影片下留言「等等.....6X5是30不是40啦！S姊」、「我真的要笑死，Like你買了7個9元的東西，你就可以用到7X9，這句笑場我也跟著笑了」、「抓到了！S唱錯，6X5是30不是40！」、「錄音室在小S家我笑瘋了XD只有S姊能超越S姊」、「錄音師是小S跟錄音室在小S家，我真的要笑瘋，好洗腦啊啊啊」、「怎麼一首這樣的歌，小S還是唱得煞有其事啊？我要笑瘋了」。（編輯：張嘉哲）