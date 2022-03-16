桌球／8強將對決奧運冠軍馬龍　林昀儒：下風球沒壓力

WTT新加坡大滿貫賽男單16強，林昀儒對戰斯洛維尼亞好手Darko Jorgic，他在經過3局的交鋒之後，以11:4、11:3、11:9贏得勝利，下一場將和中國大陸名將馬龍爭奪4強門票。 我是廣告 請繼續往下閱讀 林昀儒上一場擊敗克羅埃西亞選手Andrej Gacina，順利晉級。今天面對到的是曾經在東京奧運男單8強戰對過的Jorgic，當時林昀儒僅用了25分鐘就以直落四橫掃取勝。此役開賽後，林昀儒又是先打出7:1的開局，也順利的以11:4先下一城；次局開打後，小林依舊是用速度壓制，連拿前8分，擊潰對手士氣，也很快就以局數2:0掌握聽牌優勢。第3局退無可退的Jorgic強勢反撲，一度以6:5領先，不過9:9時林昀儒頂住壓力，連續兩球大膽加壓、造成對方失誤，以11:9取得勝利。8強戰將碰上2屆奧運冠軍得主馬龍，林昀儒表示很期待和這位名將交手，「因為自己本來就是下風球，所以打起來也沒什麼壓力，就是全力去準備。」NBA／客場爆發狂砍60分 Irving：我進入了Kobe模式網球／Medvedev若要參加今年溫網 恐先被迫進行政治表態NBA／又一個60分！Irving爆發半場就砍41分 籃網奪4連勝