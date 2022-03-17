專訪／「改天吃飯」攏是假！杜汶澤認台灣人真的好客套
香港藝人杜汶澤來台定居1年多，日前透露已拿到台灣身分證，是一個正港的「台灣商人」，稱自己是香港最大鴨血進口商，只要一上架就立刻被搶購的鴨血，就是在台灣製造，他笑說不知道為什麼要接受專訪，因為自家鴨血供不應求。杜汶澤表示因為注重品質，所以產量很少，但之後會慢慢妥協，畢竟他還是一個商人，推出的產品不能過於吹毛求疵，也不能品質惡劣，要學會取得平衡。
杜汶澤自詡對台灣有很深厚的感情，這已經不是他第一次來台長住，老婆則是港台兩邊跑，打理在香港的公司。杜汶澤笑說在台灣最不習慣的是台灣人都很客套，就算他們一開始就不想跟你做生意，還是會一來一往一段時間後才拒絕，讓杜汶澤覺得很浪費時間，還有就是北部人很喜歡說「改天再約」，隨後就人間蒸發，中、南部人如果說下次再約，就是真心想再見面，讓杜汶澤覺得相當有趣。杜汶澤指出自己被同化的地方就是吃完飯後，會傳訊息給朋友或是談生意的客戶，表達今天聚會很愉快，謝謝邀約，杜汶澤笑說：「第一次覺得很奇怪，不是女生，也沒有喝酒，幹嘛這樣？香港不是這樣，吃完就走，反而這種客套我很喜歡。」
杜汶澤政治立場鮮明，對於時事更是時常在私人臉書發表意見，但他限制臉書留言功能，僅有好友可以回覆他的發文，對此杜汶澤坦言是不想和酸民有過多的互動，「這就是極權的表現，我就是這樣，留言是不對等的，我就不對等處理，我不知道你是誰。」杜汶澤表示自己不會責怪酸民，很多人只是無聊打發時間，上網留言攻擊別人當樂趣，如果他有小帳，或許也會做一樣的事情。杜汶澤認為對於這些惡言惡語不要往心裡去，只是他不想要沒有證據的謾罵造成生意上的影響，所以才會關閉陌生人的留言功能。