她滑載具見「8億發票」嚇瘋！網一看狂搖頭嘆：完蛋了
載具App不但能方便存入發票，還能透過發票查看一個月的總共花費，不過一名網友表示，她在檢查載具App時，突然看到一張發票金額是8億多台幣，讓她嚇壞喊「隱藏富翁竟然是我？」貼文曝光後，許多網友建議原PO和店家聯絡：「這樣店家應該有麻煩，是不是要通知店家比較好，感覺那個工讀生完了。」
該名網友15日在Dcard中發文，她以「隱藏富翁竟然是我？一天花8億」為題，表示無聊打開載具App，想看前幾個月花了多少錢，剛開始都很正常，沒想到滑到去年9-10月竟看到總花費是8億多元，「一共也就58張發票⋯到底是怎麼花的8億多？」往下找才發現其中一個糕餅的品項原本是480元，莫名變成要價8億多，讓她滿頭問號直呼：「這些錢就不能匯到我戶頭嗎？幹嘛亂花啦！」
貼文一出，網友紛紛留言，「好想知道8億的鬆餅是什麼味道」、「太多了吧」、「姊姊，我不想努力了」，也有網友表示，「這樣店家應該有麻煩，是不是要通知店家比較好，感覺那個工讀生完了」、「店家會想跳吧…最好去更改，非加值型營業稅這個應該是1%的稅率，800萬店家拿不出來啦」、「曾在這間店當個快閃PT，趕快看日期是不是我打工的時段，嚇死」。
不過，也有人認為，「看起來是bug，上面品項的金額沒錯耶」、「應該是系統bug，這個比較常見」、「應該只是顯示錯誤，有時候客人用LINE PAY或街口刷code的時候刷到底下條碼就會跑出很高的金額亂碼」、「沒事我跟你一樣，有一張莫名奇妙的發票300多億」。（編輯：賴禹妡）