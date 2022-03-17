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《超人不要哭》救贖與被救的羈絆　用真情淚水引發奇蹟

▲《超人，不要哭》描述擁有特殊能力的女醫師，陷入穿越過往與現在的感情糾葛。（圖／鏡文學）
▲《超人，不要哭》描述擁有特殊能力的女醫師，陷入穿越過往與現在的感情糾葛。（圖／鏡文學）

生活中心/綜合報導

2022-03-17 12:00:00

醫病關係的足與不足，一直是世人深知卻難以正視的問題，在現代醫學倫理的概念中，是醫生與病人之間的信賴合作之基礎，必須要互相尊重、信任、價值觀正確和了解病患生活與看診時間之配合，知易行難的概念，也成為現代人的大哉問。作者午盞以「醫師視角」貫穿整部作品，雖主軸為愛情，卻從中引出種種社會議題，發人深省。

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作者筆下的女主角性格鮮明，角色亦有脆弱與成長：醫生能救人，但不能看透人心，也無法撫平自我傷痛。作品雖講述醫病題材，卻以娛樂取向手法呈現，沒有太多生離死別，著重在療癒能量的鋪陳，透過奇幻設定，呈現一個純愛與成長的故事，也深入探討備受尊崇的醫師，背後的脆弱和渴望。

故事主人翁是位現代女強人醫師，卻始終走不出八年前消防員男友殉職的痛。她原本具有觸碰病人淚水，窺探其回憶的能力，後來也逐漸成為負荷。直至某日，富二代男主角找上門，聲稱從不出國的她十六年前救了他一命，對醫生展開熱烈追求，開啟故事序幕。

故事圍繞在超能力和命運，讓三個謎團、三次瀕死、三次救贖與被救的羈絆，最終連成一線。女主角身為醫生，能治療身體疾病，也具有窺視病人回憶的超能力，被旁人視為超人的她，卻無法治癒自己內心的傷。



原文授權轉載自「鏡文學」文／鏡文學
《超人，不要哭》於鏡文學刊登，閱讀這邊請>>> https://bit.ly/3tFr0dN
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