還執著柯文哲被罰站！陳佩琪到「總統府發言人」留言惹議
今年元旦升旗典禮，疑似因為總統府方面安排問題，導致台北市長柯文哲在總統府外「被罰站」。除了「柯媽」何瑞英日前在接受廣播媒體專訪時，直言當時看到眼淚一直流以外，柯文哲的妻子陳佩琪也再度因為「罰站」一事，在臉書上與粉專《孟買春秋》槓上，更直接到《總統府發言人》的粉專貼文下留言要求回應，近乎失控暴走的狀況也引發外界議論。
《總統府發言人》粉專14日下午PO文，公布當日幻象2000戰機事故相關進度。不過陳佩琪卻於昨（16）日晚間留言質疑「元旦升旗典禮邀請函時間」，引發網友們熱議。而回頭追尋後才發現，陳佩琪因為邀請函上時間為5時40分還是50分到場一事，與臉書粉專《孟買春秋》槓上，因此憤而直接留言詢問。
《孟買春秋》在臉書上與陳佩琪接連攻防，針對總統府發出的元旦升旗典禮邀請函，背後所詳述建議到場時間究竟為5時40分還是50分，《孟買春秋》直接透過email去函總統府，並且得到「5時50分」的回應，不過似乎與陳佩琪所得知的時間不同，甚至質疑「一個定時開始的升旗典禮，怎會對來賓發的邀請函的時間都不一樣？」
不過事發後多數網友認為不妥，就連網紅「四叉貓」劉宇也在自己的臉書上PO文，表示「柯文哲市長在元旦吹個冷風，比搶救飛官更重要就對了？」並認為總統府明明有公開email信箱，可以透過寫信的方式詢問，四叉貓更直呼「我好怕她（陳佩琪）以後專門跑去各種天災人禍的貼文下面問私事」。
不過陳佩琪事後也透過臉書編輯留言的方式，表示自己是因為「不知道要在哪貼文才會出此下策」，並且加上「很慶（幸）飛官沒事」的留言。