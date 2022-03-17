到發言人粉專留言惹議？陳佩琪：純粹想快點得到答案

台北市長柯文哲的妻子陳佩琪，昨日晚間在《總統府發言人》臉書粉專上留言，欲求證元旦升旗典禮的賀卡究竟是否寫明「建議5時50分前抵達會場」，不過此舉卻引發眾多網友反彈，原因陳佩琪留言的貼文為幻象2000飛官獲救一事，被質疑「柯文哲吹冷風比搶救飛官更重要？」對此陳佩琪今（17）日中午再度透過臉書回應，表示「純粹是想快點得到答案回應人家」。
陳佩琪在臉書上PO文表示，中午休息時看到媒體的報導，「我昨天臉書通篇沒寫到升旗之事，但好幾個粉磚和網友都在我昨天臉書底下問升旗之事。」陳佩琪說，人家一直問，醫生職業個性是人家有問一定回答。
「我的印象是飛官之事是星期一約下午開診前就知道飛官沒事，事隔兩天了，應該確定飛官沒事。」陳佩琪直言，只是不知道為何臉書沒提升旗之事，但大家卻一直在臉書底下問，「我純粹是想快點得到答案回應人家。」
對此之前與陳佩琪在臉書上互槓的《孟買春秋》，也在貼文下方留言回應，表示「柯文哲市長元旦升旗早到的事，若不是妳前幾天連續發長文暗指總統府惡整柯市長，都過了兩個多月了誰會再度記起？」《孟買春秋》直言，是陳佩琪舊事重提指桑罵槐，不要把這說成是別人的問題。此番說法至今未獲得陳佩琪的回應，但卻引發許多網友留言討論。