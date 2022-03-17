名家論壇》黃大米／上班是文場，創業是武場

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當老闆後的崴爺，每天處理的不是開疆闢土的商業大事，而是一堆鳥事，「我特別去買來放在店門口的花盆，一天就被偷了。員工隨時請假，我成為補班首選，員工來來去去，只能一直徵人，我在人力銀行上刊登的徵人廣告從來沒關，還成為年約會員！｣
開店當老闆最殘酷的事情就是要資遣員工，崴爺也曾經揮刀砍人，一刀砍斷年邁洗碗工阿姨的收入，也砍到自己心，「洗碗阿姨來自底層，門牙掉了也沒補，家裡還有個特殊的孩子要養，阿姨每天洗碗都在打破碗，打破碗的金額比她的薪水還高，其他同事對阿姨的笨手笨腳很受不了，紛紛抗議，我只好資遣阿姨｣
那天晚上，崴爺對阿姨說：「我真的很抱歉，我知道你很辛苦。｣
崴爺說這些話時眼淚掉了下來，拿了三萬元給阿姨，自覺殘忍但也無能為力。
創業給崴爺最大的禮物是，更了解自己，「我不適合開餐飲業，我沒有服務的熱忱，我是獨善其身的人，我不會拖累別人，只想好好經營自己。｣
在崴爺的新書《別在該理財的年紀，選擇放棄》書中提到他搞倒了4家店，最終才找到適合自己的創業路，開設廣告公司，「我很有創意，開廣告公司我可以做得不錯，開餐飲業我可能做不過有服務熱忱的大姊。｣
創業的路上有兩條捷徑，一條是加盟，一條是頂店，只要幾十萬就可以當老闆，崴爺對於頂店很不以為然，「頂讓金假如是30萬，看起來很像是讓你省了兩百萬的加盟費，你以為你在創業，其實是在做功德，便宜頂店你買的不是資產而是負債。｣、「頂店的理由很多，像是出國移民、照顧家人、家人生病等等，這些都是謊言，真正的頂店理由只有一個，就是把賠錢的燙手山芋頂出去。｣
對於想要創業的人，崴爺的建議你先做以下的自我評估，「上班是文場，創業是武場，你要面對許多帶著自有資源的競爭者，赤手空拳的你如果你連在職場上都做不好，那我建議你不要創業。｣
上班族在職場上必定會經歷許多挫折與不適應，創業路也是如此，最大的不同是上班的成本是你的時間，創業的成本是你多年的存款，評估好自己的性格，才能減少創業失敗的風險。
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●作者：黃大米／ 作家
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