繼《時代革命》！又一港禁片《少年》　不畏強權翻牆發聲

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而在參與演出《少年》之前，裏頭大部分的演員從未有任何大銀幕演戲經驗，但他們也不畏強權惡法及自身前途也要現身挺導演，《少年》男主角的孫君陶表示：「《少年》能在台灣公映，希望將電影中少年的盼望送給所有流亡台灣的香港人，用電影中少年的憤怒提醒台灣人要繼續捍衛你們的民主自由。」飾演貫穿整部戲的失蹤少女YY的余子穎則表示，《少年》是由一群「願意相信」的傻子拍攝完成，而且《少年》「承載著我們勇住直前，堅信未來會被改變的信念。現在回望，雖然明白結果都是一樣，但至少我們拼命掙扎過，希望透過這部電影讓每位觀眾拾起純真的心，相信自己的能量，相信自己可以改變世界。」至於演社工的舞台劇演員彭珮嵐期許「這部電影是希望也是黑暗裡的一點光，雖然流散於海外每一位香港人可能十分孤單，但卻是一種擁抱一點希望。」彭更認為，參演《少年》絕對她最正確的決定。當年僅十四歲即參演的何煒華表示：「當時沒有想太多就演出，因為『生於亂世，有種責任』，應該要參演，透過電影去表達年輕一代被逼面對社會的壓迫，雖然香港不能公映，但我相信這一份對自由的信念一定能夠傳承。」
對飾演暉妹的麥穎森而言，「創作是最誠實的記錄。盡管香港現實社會是如此，影像會一直把歷史和感覺記下，往後的我們所看到的不只是香港所發生的，是每人的共同經歷。」飾演暉妹哥哥的孫澄則表示《少年》就是一套回應時代的電影。縱然香港觀眾基於總總理由暫時未能觀看，卻不能抹去香港人在歷史上走過的路。在裏頭飾演Louis的唐嘉輝期許《少年》在台灣上映，是一種對於自由民主的盼望和追求，希望香港人追求自由民主的精神能夠被世人所看見，尤其是在台灣的人看完《少年》後，能夠謹記「自由」是多麼難能可貴並好好地保護它，並希望「Freedom is never free」。最後飾演女主角姊妹淘的李珮怡表示《少年》作為香港獨立電影首先在台灣上映是「榮幸但又失落」，因為各種原因無法讓香港人看到這部付出很多努力才完成的電影無疑是一件憾事，但能在台灣上映卻是心存激恩。李最後更說：「希望電影能引起共鳴與反思，希望每個愛香港的人無論在何地都能平安，並且希望世界能夠和平。」（編輯：薛羽彤）
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