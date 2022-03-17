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大規模數據外洩！臉書母公司Meta遭歐盟罰款1700萬歐元

▲臉書母公司「Meta」因2018年一系列數據外洩，日前遭歐盟罰款近1700萬歐元。（圖／美聯社／達志影像）
▲臉書母公司「Meta」因2018年一系列數據外洩，日前遭歐盟罰款近1700萬歐元。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-03-17 15:55:10

臉書母公司「Meta」自從宣布改名進軍元宇宙後，極力擺脫社群媒體的負面標籤，然而近日卻又遭到歐盟罰款。原因在於未能阻止Facebook平台上一系列的數據洩露，違反了歐盟隱私條款，遭歐盟隱私監管機構罰款近1700萬歐元，相當於新台幣5億3200萬元。

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綜合《彭博》、《騰訊財經》等外媒報導，臉書（Facebook）在2018年起發生了一系列的數據外洩事件，歐盟的隱私監管機構愛爾蘭數據保護委員會指出，他們發現臉書母公司未能採取適當的技術管制與改善措施，當時有高達5000萬個臉書帳戶因為軟體漏洞，導致這些用戶的照片、資訊外流。

2018年歐盟頒布《數據保護條例》，臉書成為該規定頒布後的首個受到衝擊的科技巨頭。對此，Meta回應表示，歐盟此次罰款是針對該公司2018年的數據保存做法進行懲處，臉書後來已更新相關數據保護程序，使用者資訊並無暴露在外洩風險下。

▲（圖／翻攝自Pixabay）
▲過去臉書因為對於數據外洩、無法保障用戶隱私與平台上充滿不實訊息而引發大量爭議。（圖／翻攝自Pixabay）
過去歐盟頒布的《數據保護條例》也向不少科技巨頭開罰，迄今為止兩筆最大的罰款包括同屬Meta公司旗下的WhatsApp與亞馬遜（Amazon），分別由愛爾蘭當局以及盧森堡監管機構分別開出2.25億歐元罰款與7.46億歐元的天價罰單。
 

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