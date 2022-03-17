今晚北部小心大雷雨轟炸！下週恐怖「華南雲雨區」又來了
今年第一道春雷在今（17）日下午4時左右落在苗栗地區，各地天氣也開始有了變化！中央氣象局指出，今天深夜隨著鋒面主體逐漸南下，中部以北地區將陸續轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣，尤其今晚到週五（3/18）上午這段期間影響最明顯，北部地區可能有局部較大雨勢發生機率，提醒民眾外出記得攜帶雨具。至於溫度方面，受到東北季風增強影響，北部及東北部地區天氣轉涼，估計週五北台灣低溫僅攝氏17到20度，與今天白天相較大降約攝氏10度左右，民眾可能會感受到明顯涼意，務必要注意保暖。而中南部地區溫度變化不大，高溫仍有攝氏25度以上，南台灣甚至上看攝氏30度，南北溫差很大。
氣象局預報員張承傳指出，這波鋒面來得快去得也快，預期週五下半天西半部地區雨勢就會稍微趨緩，台灣附近轉為東北風環境，東半部地區仍有局部短暫陣雨。而東北季風影響將持續到週六（3/19）白天才會減弱，屆時北台灣氣溫會稍微回升，到下週一（3/21）之前各地大多為多雲的天氣，僅北部山區及東半部地區有局部短暫雨，各地高溫約攝氏27到31度。
值得注意的是，下週二（3/22）又有另一道鋒面通過伴隨東北季風再增強，北部及東半部地區又會有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨，其他地區多雲。而這波東北季風持續的時間比較久，下週四（3/24）之前北部及東北部地區天氣會明顯轉涼，低溫會一路降到攝氏16度左右，而且週三、週四（3/23~3/24）兩天華南雲雨區東移，各地天氣都會比較濕冷，降雨斷斷續續可能持續到下半週，提醒民眾安排活動時留意。