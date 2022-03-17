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小米一口氣狂發10款新品　旗艦機4/1「這邊」取機加送3千

▲小米今（17）日舉辦台灣新品記者會，推出年度旗艦Xiaomi 12系列，共有三款不同規格。(圖／小米提供)
▲小米今（17）日舉辦台灣新品記者會，推出年度旗艦Xiaomi 12系列，共有三款不同規格。(圖／小米提供)

記者周淑萍/綜合報導

2022-03-17 19:35:40

小米台灣於今（17）日一口氣亮相5款手機、2款手錶、2款真無線耳機和1台音響。年度旗艦Xiaomi 12系列有：Xiaomi 12 Pro、Xiaomi 12 和Xiaomi 12X；同步介紹昨(16)日率先登場的性價比手機Redmi Note 11 Pro 5G與Redmi Note 11 Pro。除了手機之外，行動視聽與穿戴裝置也有新品，同場發表智慧手錶Xiaomi Watch S1、Xiaomi Watch S1 Active、真無線耳機Xiaomi Buds 3T Pro與Xiaomi Buds 3以及Xiaomi Soundbar 3.1ch 家庭音響。

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■Xiaomi 12系列手機

6.73 吋Xiaomi 12 Pro和6.28 吋 Xiaomi 12搭載高通驍龍8 Gen 1處理器，6.28 吋Xiaomi 12X使用高通驍龍870處理器。全系列三款均搭載專業級5000萬像素三鏡頭配置，Xiaomi 12 Pro和Xiaomi 12支援8K錄影、內建Xiaomi ProFocus運動追焦技術，也搭載「人眼追蹤對焦」功能，升級強化的「超級夜景拍攝」。

Xiaomi 12 Pro有5000像素三主鏡頭，Xiaomi 12和Xiaomi 12X搭載5000萬像素廣角主鏡頭外，還有1300萬像素超廣角鏡頭與500萬像素長焦鏡頭。Xiaomi 12 Pro有120W Xiaomi HyperCharge極速快充，在「極速充電」下18分鐘即可充滿電，Xiaomi 12和Xiaomi 12X支援67W超級快充。3/17開放預購，4/1開賣，購機即享「尊榮保值保固旗艦服務」、YouTube Premium三個月免費試用（價值537元）與LiTV 電視頻道餐30天會員服務（價值250元）

  • Xiaomi 12 Pro：12GB + 256GB售價26,999元，預購禮 Xiaomi Buds 3T Pro 降噪藍牙耳機（價值3,195元）
  • Xiaomi 12：12GB + 256GB售價23,999元，預購禮 Xiaomi Buds 3（價值2,295元）
  • Xiaomi 12X：8GB + 256GB售價16,999元，預購禮   Xiaomi 電視棒 4K（價值1,895元）
Xiaomi 12系列於3月17日起開放預購，將於4/1開放取機並同步開賣，小米之家形象旗艦店 「台北信義威秀直營店」將於4/1上午11點舉辦年度旗艦「Xiaomi 12系列熱鬧交機」活動，前50名Xiaomi 12 Pro交機者將加贈當店當日3,000元購物金。

■Redmi Note 11 Pro 系列

  • Redmi Note 11 Pro 5G：6.67吋120Hz螢幕更新率，高通驍龍695 5G 處理器；相機部份配置1億800萬像素主鏡頭＋800 萬像素118°超廣角＋200萬像素微距＋200萬像素景深鏡頭，配備5000mAh電池，支援67W急速快充。6GB+128GB售價8,999元、8GB+128GB售價9,999元。4/1~4/8開放預購，預購禮Redmi Buds 3（價值945元）
     
  • Redmi Note 11 Pro：6.67吋120Hz螢幕更新率，聯發科MediaTek Helio G96處理器；相機部份配置1億800萬像素主鏡頭＋800 萬像素118°超廣角＋200萬像素微距，配備5000mAh電池，支援67W急速快充。6GB+128GB售價7,999元，4/1開賣，4/1~4/8購買即贈Redmi Buds 3 Lite（價值545元）。
▲小米新品記者會。(圖／小米提供)
▲看準5G換機趨勢，Redmi Note 11 Pro 5G強勢出擊，搭載1億800萬像素三鏡頭相機、高通 S695 5G 處理器。(圖／小米提供)
Xiaomi Watch S1系列 智慧錶

S1與S1 Active提供117種健身模式，支援SpO2血氧飽和度追蹤、女性健康監測和更好的睡眠監測，擁有雙頻GPS，運動不需要帶著手機也能記錄活動軌跡，同時支援藍牙通話，正常使用可待機12天。

  • Watch S1 ：採用藍寶石玻璃錶面和不銹鋼錶框鑲崁1.43吋AMOLED螢幕，錶帶有焦糖棕皮革搭配銀色錶圈與霧黑皮革搭配經典黑錶圈，售價5,495元，即日起開賣，3/31前早鳥價4,995元。
     
  • Watch S1 Active ：擁有Always-On Display技術的1.43吋AMOLED螢幕，即日起開賣，售價4,495元，3/31前早鳥價4,095元。
▲小米新品記者會。(圖／小米提供)
▲Xiaomi Watch S1與S1 Active專為行動生活所打造，擁有雙頻GPS，室外慢跑或運動將不在需要帶著手機也能記錄活動軌跡，同時支援藍牙通話。(圖／小米提供)
■真無線藍牙耳機

  • Xiaomi Buds 3T Pro降噪藍牙耳機：DLC鍍膜的10毫米雙磁動圈發聲單元，支援LHDC 4.0音訊解碼，具有高達40dB的混合ANC主動降噪功能。全新進化的空間音訊功能創造360度的環繞音效，配合充電盒可連續播放24小時。售價3,195元，即日起開賣，3/31前，早鳥價2,895元。
     
  • Xiaomi Buds 3藍牙耳機：配置混合式降噪功能，能過濾環境噪音，採用精密的超動態雙磁發聲單元，能反映聲音的細微細節，提供4.6g的輕量主體，配合充電盒使用續航高達32小時，售價2,295元，即日起開賣，3/31前，早鳥價2,095元。
▲小米新品記者會。(圖／小米提供)
▲小米一次祭出Xiaomi Buds 3T Pro與Xiaomi Buds 3 兩款主動式降噪藍牙耳機 。(圖／小米提供)
家庭音響

  • Xiaomi Soundbar 3.1ch ：搭載3.1聲道喇叭共七個獨立音訊驅動單體，配備獨立的無線低音喇叭具備相位反轉低音強化技術，能夠讓6.5 吋低音單體的深度與勁道更為優異。同時，擁有杜比音效與 DTS Virtual: X雙解碼技術提供各種裝置適用的音訊連接埠，更提供藍牙5.0及NFC等無線連接方式，售價6,995元，3/31前預購即享早鳥價5,995元。

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