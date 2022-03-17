名家論壇》錢震宇／最會打嘴砲的蘇貞昌

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根據立院職權，立法院有議決法律案、預決算案、戒嚴案、大赦案、宣戰案、媾和案、條約案及國家其他重要事項等職權。凡法、律、條例、通則均需經立法院通過、總統公布，方得施行。
立法院是討論國政大事的場所，神聖不可侵犯，閣揆代表政府，一言一行在國會殿堂上所做的陳述，都會是執政方針；立委代表民意行使質詢權，對國家政策及官員提出質詢。中華民國什麼時候會變成行政院長答詢內容可以不負責任，亂講、亂罵一通，然後重點是，總統竟然不聞不問，置身事外。
兩岸兵凶戰危之際，身為國家閣揆，面對可能發生的戰爭，竟然口出「有隻掃把，我都拿起來，絕不投降」、「對岸若發動第一擊，絕無倖存機會」等逞口舌之快的言論。「不教而殺謂之虐」，把中華民國搞到如此地步，讓生長、生活在台灣這塊土地上的人民憂心開戰，大家都在問一旦開戰要往哪裡去，我們拿什麼去抵抗入侵的敵人？是胡說八道的口水，還是堅若磐石的軍力？
如果是堅若磐石的軍力，那就回歸理性探討。一句話台灣的兵源是不夠的，請問蘇貞昌怎麼辦！立法院法制局曾建議募兵制改徵兵制，民進黨敢嗎？過去台灣一年有41萬新生兒，現在只剩下15萬，然後現在當兵只剩4個月，一旦開戰，台灣要靠甚麼來打。俄烏戰爭，烏克蘭的兵力約20~25萬，都還招募外籍傭兵，台灣目前只有16萬兵力，怎麼自我防衛？
說實話，蘇貞昌講「對岸如果真的第一擊，絕對沒有倖存的機會」，其實是非常冷血及不智的。這背後代表的是台灣必須付出多大的代價及犧牲？蘇貞昌有沒有計算過人民傷亡及財產損失？因為兩岸開戰，很可能是發生在台灣本土，如同俄烏戰爭，砲彈坦克攻擊的是烏克蘭的城鎮及人民，而非俄羅斯。
蘇貞昌說不惜一戰，是要借助外國武力聲援？還是靠自己戰到一兵一卒？不講清楚就是不負責任，顧左右而言他只是讓人民曝險，這個政府若要把年青人送上戰場，讓他們上戰場去殺民進黨所謂「另一個國家」的軍人，是不是應該要好好講清楚，如果連兵力提升都不敢講，只講猴子屁股，那真的就只會打嘴砲。
蘇貞昌最大的功能就是無事生非、把小事化大，設法醜化中共、激怒中共，把對岸塑造成是侵略者，整天想逼著對方開第一槍。事實證明，蘇貞昌確實是個擅於吵架的閣揆，但絕對不是個會帶頭保護人民的閣揆，如果戰爭真的可以靠嘴就能解決，那真的也不必買這麼多武器了。
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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