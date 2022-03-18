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半導體缺才／文科生也可當工程師　月薪恐不比外送員

▲鍾文雄指出，依照台積電在104人力銀行所開出的技術員職缺，雖然不限科系，但起薪僅30至36K。（圖／記者王嘉鴻攝,2022.03.17）
▲鍾文雄指出，依照台積電在104人力銀行所開出的技術員職缺，雖然不限科系，但起薪僅30至36K。（圖／記者王嘉鴻攝,2022.03.17）

記者黃仁杰／台北報導

2022-03-18 10:05:00

台積電、聯發科等晶圓大廠相繼開出8千、2千職缺求才，在全球晶片荒的趨勢下，半導體產業也呈現史上最大缺工，就算是非本科系的文組學生，只要願意就能在台積電就職，雖然人力銀行日前公布調查顯示，有55.4%的電子資訊／半導體業願意用文科生填補技術工程職，但104人力銀行人資長暨資深副總鍾文雄接受《NOWnews今日新聞》採訪點出，如果看月薪，就算在台積電任職可能還不比外送員。

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根據人力銀行調查顯示，有46%企業曾聘文科生擔任科技、技術職缺，其中23%更屬於沒有相關工作經驗和專業，但企業端願意從零教起，多數擔任操作技術維修、生產製造品管衛環類職務，可看出產業缺工嚴重。

以產業別來看，70.2%的軟體網路／電子通訊、55.4%電子資訊／半導體產業願意用文科生填補技術工程職。若依據公司規模，100至249人的企業曾聘僱比例為62.3%、250人以上企業則為51.6%，企業飽受人才荒所苦，愈缺工的產業、規模愈大的公司，愈願意聘用或培養文科生從事基礎的產線製程和維修工作。

雖然都是「工程師」，但文科生多從事的技術生產職，與一般理科生從事的研發設計職薪資大不同。鍾文雄指出，依照台積電在104人力銀行所開出的技術員職缺，每天上工時間可達12小時，且輪三班，雖然不限科系，但起薪僅30至36K，「如果以相同工時的外送員來看，月薪可以到45到48K。」

鍾文雄表示，當然應考慮分紅、年終獎金等公司福利，總體而言在就算是台積電任職技術工程師，年薪應會高於外送員，「不過現在30歲以下的青年求職者不在乎這些」，隨著多元計程車、外送平台崛起，越來越多的青年期待的是高自由度且彈性的工作、工時，每天8小時、一周5天的上班模式已經逐漸被淘汰，同樣的企業端今年在薪資和工時上都會退讓。

「新鮮的肝恐怕已經找不到了！」鍾文雄強調，由於疫情遠距工作與許多產業變動下，如果不是薪資夠高的金融、電子產業，想要找到新鮮人只會越來越難，因為少子女化的緣故，不管是文組還是理組，每年的畢業生只會越來越少，台達電、群創等在南科設廠，未來也持續朝智能製造的方向發展，「畢竟台灣的勞動力供給嚴重，減少技術員的人力，是製造業唯一的出路。」。

不過，文科生想進軍半導體產業並非沒有機會，聯發科表示，法務、財會、採購、策略規劃等文法商專業人才都徵求各路好手應徵，而台積電也首度對外招募高端政治經濟專業人才，以補足其國際佈局需求。
 

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