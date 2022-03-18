半導體缺才／文科生也可當工程師　月薪恐不比外送員

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以產業別來看，70.2%的軟體網路／電子通訊、55.4%電子資訊／半導體產業願意用文科生填補技術工程職。若依據公司規模，100至249人的企業曾聘僱比例為62.3%、250人以上企業則為51.6%，企業飽受人才荒所苦，愈缺工的產業、規模愈大的公司，愈願意聘用或培養文科生從事基礎的產線製程和維修工作。
雖然都是「工程師」，但文科生多從事的技術生產職，與一般理科生從事的研發設計職薪資大不同。鍾文雄指出，依照台積電在104人力銀行所開出的技術員職缺，每天上工時間可達12小時，且輪三班，雖然不限科系，但起薪僅30至36K，「如果以相同工時的外送員來看，月薪可以到45到48K。」
鍾文雄表示，當然應考慮分紅、年終獎金等公司福利，總體而言在就算是台積電任職技術工程師，年薪應會高於外送員，「不過現在30歲以下的青年求職者不在乎這些」，隨著多元計程車、外送平台崛起，越來越多的青年期待的是高自由度且彈性的工作、工時，每天8小時、一周5天的上班模式已經逐漸被淘汰，同樣的企業端今年在薪資和工時上都會退讓。
「新鮮的肝恐怕已經找不到了！」鍾文雄強調，由於疫情遠距工作與許多產業變動下，如果不是薪資夠高的金融、電子產業，想要找到新鮮人只會越來越難，因為少子女化的緣故，不管是文組還是理組，每年的畢業生只會越來越少，台達電、群創等在南科設廠，未來也持續朝智能製造的方向發展，「畢竟台灣的勞動力供給嚴重，減少技術員的人力，是製造業唯一的出路。」。
不過，文科生想進軍半導體產業並非沒有機會，聯發科表示，法務、財會、採購、策略規劃等文法商專業人才都徵求各路好手應徵，而台積電也首度對外招募高端政治經濟專業人才，以補足其國際佈局需求。